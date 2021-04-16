19 квітня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск 11 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Через що порядна мати трьох дітей раптом іде в загул? І чи зможе вона повернути довіру близьких, яку втратила в гонитві за гострими відчуттями? Детальніше читайте в матеріалі.

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У 12 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 36-річна Юлія Голубєва з Києва. Жінка хоче за допомогою чесних відповідей зміцнити стосунки зі своїм коханим і довести йому, що помилки, які вона накоїла в минулому, більше не повторяться. Яких учинків молодості Юлія соромиться? І чи вдалося їй насправді змінитися заради коханої людини?

У 12 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Юлія стала наркоманкою через матір?

Чи правда, що героїня випуску вживала наркотики, будучи вагітною?

Чи крала Юлія гроші у своєї сім’ї заради чергової дози наркотиків?

Чи готова Юлія звернутися до нарколога і психіатра, щоб позбавитися від залежності?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 12 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 12 випуску від 19.041.2021 розбиралися, через що порядна мати трьох дітей раптом йде в загул? І чи зможе вона повернути довіру близьких, яке втратила в гонитві за гострими відчуттями?

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