12 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 11 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Что делать, если самый родной человек считает тебя виновным в смерти своего отца? И можно ли хоть как-то доказать, что его кровь не на твоих руках? Оправдаться попробует Евгений Лупанов. Подробнее читайте в материале.

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В 11 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 35-летний Евгений Лупанов из Киева. Мужчина хочет доказать родной маме и сводной сестре, что не виновен в смерти отчима. С детства близкие подозревают его в страшном преступлении. Так ли это, покажет тест на детекторе лжи.

В 11 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели отчим героя программы выгнал пасынка из дома?

Правда ли, что мать Евгения сама предложила отдать сына в другую семью?

Угрожал ли Евгений убить отчима?

Причастен ли герой выпуска к смерти отчима?

Неужели Евгений хочет помириться с сестрой только ради финансовой выгоды?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 11 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 11 выпуске от 12.04.2021 разбирались, кто делать, если самый родной человек считает тебя виновным в смерти своего отца? И можно ли хоть как-то доказать, что его кровь не на твоих руках?

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