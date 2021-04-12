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«Детектор брехні»-11: Чим здивує 11 випуск проєкту?

12.04.2021

12 квітня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Що робити, якщо найрідніша людина вважає тебе винним у смерті свого батька? І чи можна хоч якось довести, що його кров не на твоїх руках? Виправдатися спробує Євген Лупанов. Детальніше читайте в матеріалі.

детектор

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 10: Невже герой випуску мав сексуальні стосунки з дружиною свого друга?

В 11 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 35-річний Євген Лупанов з Києва. Чоловік хоче довести рідній мамі та зведеній сестрі, що не винен у смерті вітчима. З дитинства близькі підозрюють його в страшному злочині. Чи так це, покаже тест на детекторі брехні.

детектор

В 11 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

  • Невже вітчим героя програми вигнав пасинка з дому?
  • Чи правда, що мати Євгена сама запропонувала віддати сина в іншу сім’ю?
  • Невже Євген погрожував убити вітчима?
  • Чи причетний герой випуску до смерті вітчима?
  • Невже Євген хоче помиритися з сестрою тільки заради фінансової вигоди?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 11 випуск проєкту?

Детектор брехні 11 сезон: в 11 випуску від 12.04.2021 розбиралися, хто робити, якщо найрідніша людина вважає тебе винним в смерті свого батька? І чи можна хоч якось довести, що його кров не на твоїх руках?

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