5 апреля в эфир телеканала СТБ вышел десятый выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, как доказать своему другу, что ты никогда не имел сексуальных отношений с его женой? И что делать, если тебе не верят ни друзья, ни собственная жена?

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Пройти тест на честность сегодня решился 32-летний Сергей Кузьмичев. В последнее время мужчина боится потерять дружбу со своим кумом Павлом и отношения со своей женой Юлией. Кум подозревает, что у Сергея был интим с его женой. А вот Юлия совсем не доверяет мужу и думает, что их отношения для него — пустое место. Чтобы доказать свою правду и не потерять близких людей, Сергей решился пройти тест на полиграфе. Поддержать его в студию пришли гражданская жена Юля, кум Павел и жена кума и подруга Сергея — Настя.

Как признался Павел, он не доверяет ни своему другу, ни жене. Мужчина рассказал, что Настя часто ему врала. Он даже сомневается в том, что является отцом ее младшего ребенка. Мужчина прошел ДНК-тест на отцовство, но положительный результат не убедил его: Павел предполагает, что Анастасия могла просто подкупить лаборантов и подделать результаты.

Также Павел не на все 100% доверяет своему другу. Он подозревал, что Сергей мог иметь сексуальные отношения с его женой. Подобные мысли проскакивали и у гражданской жены Сергея — Юлии, ведь часто после ссор ее муж уходил к Насте и Павлу и оставался ночевать у них дома, даже если его друг в тот момент был на работе.

Ведущий проекта предложил Анастасии признаться сразу во всех грехах. Однако сама женщина считает, что ей скрывать нечего: Сергей для нее просто хороший друг, с которым она может поделиться самыми сокровенными тайнами.

Но поверит ли своей жене Павел, ведь Сергей признался, что фантазировал о сексе с Анастасией? Юлия была шокирована таким откровением, ведь, по ее мнению, это неприемлемо. Однако сам герой выпуска не видит в этом ничего плохого: во-первых, это было очень давно, а во-вторых, он никогда бы не переступил черту, ведь ценит дружбу с Павлом.

Но были ли сексуальные отношения у Сергея с женой его кума — Анастасией? А также почему герой выпуска не общается со своими детьми от предыдущих браков? И главный вопрос, любит ли Сергей свою нынешнюю жену и не мечтает ли вернуться ко второй жене? Узнайте все подробности в 10 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 10: Неужели герой выпуска имел сексуальные отношения с женой своего друга? Детектор брехні 11 сезон 10 выпуск: 32-летний Сергей Кузьмичев попытается доказать своему куму, что никогда не имел сексуальных отношений с его женой

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