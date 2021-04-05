5 квітня в ефір телеканалу СТБ вийшов десятий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, як довести своєму другові, що ти ніколи не мав сексуальних стосунків з його дружиною? І що робити, якщо тобі не вірять ні друзі, ні власна дружина?

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Пройти тест на чесність сьогодні наважився 32-річний Сергій Кузьмічов. Останнім часом чоловік боїться втратити дружбу зі своїм кумом Павлом і стосунки зі своєю дружиною Юлією. Кум підозрює, що в Сергія був інтим з його дружиною. А ось Юлія зовсім не довіряє чоловікові і думає, що їхні стосунки для нього — порожнє місце. Щоб довести свою правду і не втратити близьких людей, Сергій наважився пройти тест на поліграфі. Підтримати його в студію прийшли цивільна дружина Юля, кум Павло і дружина кума та подруга Сергія — Настя.

Як зізнався Павло, він не довіряє ні своєму другові, ні дружині. Чоловік розповів, що Настя часто йому брехала. Павло навіть сумнівається в тому, що є батьком її молодшої дитини. Він пройшов ДНК-тест на батьківство, однак позитивний результат не переконав його: Павло припускає, що Анастасія могла просто підкупити лаборантів і підробити результати.

Також Павло не на всі 100% довіряє своєму другові. Він підозрював, що Сергій міг мати сексуальні стосунки з його дружиною. Подібні думки проскакували й у цивільної дружини Сергія — Юлії, адже часто після сварок її чоловік ішов до Насті та Павла і залишався ночувати в них удома, навіть якщо його друг у той момент був на роботі.

Ведучий проєкту запропонував Анастасії зізнатися відразу в усіх гріхах. Однак сама жінка вважає, що їй приховувати нічого: Сергій для неї просто хороший друг, із яким вона може поділитися найсокровеннішими таємницями.

Та чи повірить своїй дружині Павло, адже Сергій зізнався, що фантазував про секс з Анастасією. Юлія була шокована таким одкровенням, адже, на її думку, це неприйнятно. Однак сам герой випуску не вбачає в цьому нічого поганого: по-перше, це було дуже давно, а по-друге, він ніколи не переступив би межі, адже цінує дружбу з Павлом.

Та чи були сексуальні стосунки в Сергія з дружиною його кума — Анастасією? А також чому герой випуску не спілкується зі своїми дітьми від попередніх шлюбів? І головне запитання, чи кохає Сергій свою нинішню дружину і чи не мріє повернутися до другої дружини? Дізнайтеся всі подробиці в 10 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 10: Невже герой випуску мав сексуальні стосунки з дружиною свого друга? Детектор брехні 11 сезон 10 випуск: 32-річний Сергій Кузьмічов спробує довести своєму кумові, що ніколи не мав сексуальних стосунків з його дружиною

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