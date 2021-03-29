29 марта в эфире телеканала СТБ вышел девятый выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, как доказать своим родственникам, что ты уже давно вырос и можешь жить самостоятельно. И что делать, если самые близкие люди считают тебя шутом?

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Пройти тест на честность сегодня решился 25-летний Владислав Заболотный. Всю свою жизнь он посвятил созданию розыгрышей и скандальных роликов в интернете. За это он получает сотни лайков от поклонников. Однако из-за своей деятельности не может найти общий язык с родителями. Что скрывается за эпатажным поведением, выявит детектор лжи. Поддержать Владислава в студию пришли его родители Гульнара и Василий, сестра Лена, друг Костя и жена Наталья.

«Я пришел на этот проект, чтобы дать понять своим родителям и жене, что я достаточно взрослый и серьезный для того, чтобы иметь свою семью и детей. Хочу доказать, что улыбка и внутренняя расслабленность — это не показатель того, что человек несерьезный», — рассказывает о своей цели на проекте Владислав.

Родственники считают, что Владислав еще ребенок, ведь часто может вести себя неадекватно. Например, он легко может показать миру оголенную пятую точку. Но герой выпуска считает, что такое поведение не мешает ему быть честным и серьезным. Так, например, в прошлом отец его бывшей девушки предлагал ему деньги, чтобы тот бросил его дочь. Однако Владислав отказался, ведь считает, что для него деньги — не главное.

К слову, во время выпуска группа поддержки постоянно пыталась обесценить потребности и ответы героя. Дмитрий Карпачев был удивлен таким поведением родственников. По мнению ведущего, они не видят во Владиславе личность и за это же его и ругают. Мама парня призналась, что по сей день относится к нему, как к подростку. Женщина считает, что ее сын незрелый, и она совсем не хочет, чтобы он становился взрослым. К тому же Дмитрий Карпачев отметил, что Гульнара часто отвечает вместо сына и не дает ему возможности высказать свое мнение. Такое поведение женщины возмутило ведущего. А Владислав признался, что никогда не хотел бы жить с такой женщиной, как его мама, ведь она очень эмоциональная.

Также Владислав рассказал об ужасном детстве. Он в прошлом постоянно конфликтовал с мамой. Герой выпуска признался, что детство ассоциируется у него с голодом, ведь у семьи попросту не было денег. Однако Гульнара категорически с таким мнением не согласна и считает, что ее сын говорит неправду, ведь он маленький и глупенький.

Ну, и главный вопрос — почему Владислав до сих пор считает себя уродом? А также о каких еще тайнах расскажет герой и, главное, как на это отреагирует его мама? Смотрите все подробности в 9 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 9: Неужели герой выпуска до сих пор считает себя уродом? Детектор брехні 11 сезон 9 выпуск: 25-летний Владислав Заболотный снимает скандальные видео и не может найти общий язык с родителями. Что скрывается за эпатажным поведением, выявит детектор лжи

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