29 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов дев’ятий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, як довести своїм родичам, що ти вже давно дорослий і можеш жити самостійно. І що робити, якщо найближчі люди вважають тебе блазнем?

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 8: Невже героїню випуску ґвалтували протягом кількох років

Пройти тест на чесність сьогодні наважився 25-річний Владислав Заболотний. Усе своє життя він присвятив створенню розіграшів і скандальних роликів в інтернеті. За це він отримує сотні лайків від шанувальників. Однак через свою діяльність не може знайти спільну мову з батьками. Що ховається за епатажною поведінкою, виявить детектор брехні. Підтримати Владислава у студію прийшли його батьки Гульнара і Василь, сестра Олена, друг Костя і дружина Наталія.

«Я прийшов на цей проєкт, щоб дати зрозуміти своїм батькам і дружині, що я достатньо дорослий і серйозний для того, щоб мати свою сім’ю і дітей. Хочу довести, що посмішка і внутрішня розслабленість — це не показник того, що людина несерйозна», — розповідає про свою мету на проєкті Владислав.

Родичі вважають, що Владислав ще дитина, адже часто може поводитись неадекватно. Наприклад, легко може показати світові оголену п’яту точку. Проте герой випуску вважає, що така поведінка не заважає йому бути чесним і серйозним. Так, наприклад, у минулому батько його колишньої дівчини пропонував йому гроші, щоб той кинув його дочку. Однак Владислав відмовився, адже вважає, що для нього гроші — не головне.

До слова, під час випуску група підтримки постійно намагалася знецінити потреби і відповіді героя. Дмитро Карпачов був здивований такою поведінкою родичів. На думку ведучого, вони не бачать у Владиславі особистості і за це його ж і лають. Мама хлопця зізналася, що досі ставиться до нього, як до підлітка. Жінка вважає, що її син незрілий, і зовсім не хоче, щоб він ставав дорослим. До того ж Дмитро Карпачов зазначив, що Гульнара часто відповідає за сина і не дає йому можливості висловити свою думку. Така поведінка жінки обурила ведучого. А Владислав зізнався, що ніколи не хотів би жити з такою жінкою, як його мама, адже вона дуже емоційна.

Також Владислав розповів про своє жахливе дитинство. Він у минулому постійно конфліктував із мамою. Герой випуску зізнався, що дитинство асоціюється в нього з голодом, адже в сім’ї просто не було грошей. Однак Гульнара категорично з такою думкою не згодна і вважає, що її син каже неправду, адже він маленький і нічого не розуміє.

Ну, і головне запитання — чому Владислав досі вважає себе виродком? А також про які ще таємниці розповість герой і, головне, як на це відреагує його мама? Дивіться всі подробиці в 9 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 9: Невже герой випуску досі вважає себе виродком? Детектор брехні 11 сезон 9 випуск: 25-річний Владислав Заболотний знімає скандальні відео і не може знайти спільну мову з батьками. Що ховається за епатажною поведінкою, виявить детектор брехні

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.