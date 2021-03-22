22 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов восьмий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи можна повернути довіру батьків після кількох років нерозуміння? І що робити, якщо мама замість підтримки і допомоги хоче позбутися власної дочки?

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 21-річна киянка Вікторія Кошутіна. За своє молоде життя, за її власним зізнанням, вона наробила дуже багато помилок: від вживання наркотиків до спроб самогубства. Проте щоразу, коли дівчина зверталася по допомогу до батьків, то отримувала байдужість — вони їй не вірили. Сьогодні Вікторія знову в біді, але сподівається, що за допомогою відвертих відповідей на детекторі зможе довести рідним свою чесність і, нарешті, отримає підтримку. У студію прийшли її мама Наталія і тітка Євгенія.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що нерозуміння і проблеми з батьками в героїні почалися в підлітковому віці. Дівчина зізналася, що раніше вживала наркотики — вперше вона їх спробувала в 12 років. Проте Вікторія стверджує, що це в минулому. Зараз вона хоче помиритися з мамою. Та чи вийде це в неї? Адже раніше, коли дівчина зверталася по допомогу до мами, та відмахнулася від проблем дочки і порадила їй просто змінити татуювання.

Також Вікторія зізналася, що у віці з 7 до 10 років практично щодня її ґвалтували. Це відбувалося в той час, коли вона жила у бабусі. Мама Вікторії знала про інцидент, проте не відразу повірила в цю історію. Наталія не змогла приїхати до дочки і допомогти їй, адже займалася кар’єрою. Єдиною людиною, яка спробувала допомогти дівчині, була її тітка і хрещена — Євгенія. Дмитро Карпачов був обурений такою поведінкою Наталії. На його думку, вона як мама припустилася однієї з найгрубіших помилок і не допомогла дочці в критичний момент. Однак сама жінка не вважає себе винною, хоча визнає, що була помилялася.

До слова, у 16 років Вікторія переїхала жити до тітки, адже вдома вона більше не могла перебувати. Як розповіла героїня випуску, у минулому в неї були спроби суїциду. Однак замість підтримки від батьків вона отримала лише глузування і побої. Після чого мама просто відправила доньку жити до сестри. Вікторія зізнається, що з тіткою в неї склалися близькі стосунки. Настільки, що Євгенія навіть дозволяла дівчині займатися в її квартирі віртуальним сексом.

Ну, і головне запитання — чи вживає зараз Вікторія наркотики? А також якими ще секретами зі свого життя поділиться героїня? Дізнайтеся всі деталі в 7 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 8: Невже героїню випуску ґвалтували протягом кількох років Детектор брехні 11 сезон 8 випуск: 21-річна Вікторія Кошутіна спробує довести своїй мамі, що більше не вживає наркотики. Але чи вдасться достукатися дівчині до рідної людини?

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