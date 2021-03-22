22 марта в эфире телеканала СТБ вышел восьмой выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, можно ли вернуть доверие родителей после нескольких лет непонимания? И что делать, если мама вместо поддержки и помощи хочет избавиться от собственной дочери?

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Пройти тест на честность сегодня решилась 21-летняя киевлянка Виктория Кошутина. За свою молодую жизнь, по ее собственному признанию, она сделала очень много ошибок: от употребления наркотиков до попыток самоубийства. Однако каждый раз, когда девушка обращалась за помощью к родителям, то получала равнодушие — они ей не верили. Сегодня Виктория опять в беде, но надеется, что с помощью откровенных ответов на детекторе сможет доказать родным свою честность и, наконец, получит поддержку. В студию пришли ее мама Наталья и тетя Евгения.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что непонимание и проблемы с родителями у героини начались в подростковом возрасте. Девушка призналась, что раньше употребляла наркотики — впервые она их попробовала в 12 лет. Но Виктория утверждает, что это в прошлом. Сейчас она хочет помириться с мамой. Но получится ли это у нее? Ведь раньше, когда девушка обращалась за помощью к маме, та отмахнулась от проблем дочери и посоветовала ей просто сменить татуировку.

Также Виктория призналась, что в возрасте с 7 до 10 лет практически ежедневно ее насиловали. Это случилось в то время, когда она жила у бабушки. Мама знала об инциденте, однако не сразу поверила в эту историю. Наталья не смогла приехать к дочери и помочь ей, ведь занималась карьерой. Единственным человеком, который попытался помочь Вике, была ее тетя и крестная — Евгения. Дмитрий Карпачев был возмущен таким поведением Натальи. По его мнению, она как мама допустила одну из самых грубых ошибок и не помогла дочери в критический момент. Однако сама женщина не считает себя виноватой настолько, хотя признает, что была неправа.

К слову, в 16 лет Виктория переехала жить к тете, ведь дома она больше не могла находиться. Как рассказала героиня выпуска, в прошлом у нее были попытки суицида. Однако вместо поддержки от родителей она получила лишь насмешки и побои. После чего мама просто отправила дочь жить к сестре. Виктория признается, что с тетей у нее сложились близкие отношения. Настолько, что Евгения даже разрешала девушке заниматься в ее квартире виртуальным сексом.

Ну, и главный вопрос — употребляет ли сейчас Виктория наркотики? А также какими еще секретами из своей жизни поделится героиня? Узнайте все детали в 7 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 8: Неужели героиню выпуска насиловали на протяжении нескольких лет? Детектор брехні 11 сезон 8 выпуск: 21-летняя Виктория Кошутина попытается доказать своей маме, что больше не употребляет наркотики. Но удастся ли достучаться девушке до родного человека?

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