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«Детектор брехні»-11: Чем удивит 9 выпуск проекта?

29.03.2021

29 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли спрятаться от боли за маской шута и есть ли смысл показывать миру себя настоящего? Подробнее читайте в материале. 

детектор

В 9 выпуске на проект обратится 25-летний Владислав Заболотный. Всю свою жизнь он посвящает созданию розыгрышей и скандальных роликов в интернете. За что получает сотни лайков от поклонников. Однако мужчина не может найти общий язык с собственными родителями. Что скрывается за эпатажным поведением шутника, узнаем с помощью детектора лжи.

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детектор

В 9 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

  • Неужели Владислав женился, чтобы отомстить бывшей?
  • Изменял ли герой выпуска своей жене?
  • Правда ли, что Владислав считает свою маму женщиной легкого поведения?
  • Неужели Владислав считает себя уродом?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 9 выпуск проекта?

Детектор брехні 11 сезон: в 9 выпуске от 29.03.2021 разбирались, можно ли спрятаться от боли за маской шута и есть ли смысл показывать миру себя настоящего?

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