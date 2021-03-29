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«Детектор брехні»-11: Чим здивує 9 випуск проєкту?

29.03.2021

29 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна сховатися від болю за маскою блазня і чи є сенс показувати світу себе справжнього? Детальніше читайте в матеріалі.

детектор

У 9 випуску на проєкт звернеться 25-річний Владислав Заболотний. Усе своє життя він присвячує створенню розіграшів і скандальних роликів в інтернеті. За що отримує сотні лайків від шанувальників. Однак чоловік не може знайти спільну мову з власними батьками. Що ховається за епатажною поведінкою жартівника, дізнаємося за допомогою детектора брехні.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 8: Невже героїню випуску ґвалтували протягом кількох років

детектор

У 9 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

  • Невже Владислав одружився, щоб помститися колишній?
  • Чи зраджував герой випуску своїй дружині?
  • Чи правда, що Владислав вважає свою маму повією?
  • Невже Владислав вважає себе виродком?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 9 випуск проєкту?

Детектор брехні 11 сезон: в 9 випуску від 29.03.2021 розбиралися, чи можна сховатися від болю за маскою блазня і чи є сенс показувати світу себе справжнього?

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