15 марта в эфире телеканала СТБ вышел седьмой выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, можно ли простить давние обиды и как доказать близкому человеку, что он тебе дорог. Антон Терентьев попытался уверить свою опекуншу, что хочет сохранить с ней отношения не ради наследства.

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Пройти тест на честность сегодня решился 20-летний Антон Терентьев, который хочет помириться со своей опекуншей. Мужчина уверяет, что у него нет ближе человека. Однако сама женщина уверена: он общается и поддерживает связь только ради материальной выгоды и желания попасть в завещание. Чтобы опровергнуть эти подозрения, парень решил сесть в кресло детектора. Поддержать Антона в студию пришли опекунша Лариса Ивановна и племянница Ларисы — Анна.

Во время выпуска Антон рассказал, что у него было несчастливое детство: после смерти бабушки родная мать отказалась от него и сначала отправила жить к отцу, а после сдала в православный монастырь. Там парню приходилось жить вместе с наркоманами и уголовниками. В 13 лет Антона перевели в детский реабилитационный центр, из которого его и забрала нынешняя опекунша Лариса Ивановна. Женщина призналась, что после смерти сына (парень погиб на Майдане) ей хотелось подарить кому-то тепло и заботу. Но она не думала, что у нее будет так много проблем, ведь Антон пришел к ней худой, с проблемами со здоровьем, без одежды и документов. Ларисе пришлось потратить целый год, чтобы восстановить все. Она даже учила Антона элементарным знаниям (счету и чтению), ведь в свои 15 лет он закончил только три класса. Как призналась Лариса Ивановна, ссоры начались тогда, когда Антон отказался продолжить учебу в военном училище. Лариса Ивановна не стала задерживать парня и устроила его в общежитие европейского типа. Хотя сам Антон уверен, что женщина его попросту выгнала.

Также Лариса Ивановна рассказала, что друзья Антона обокрали ее: вынесли деньги и золото ее покойного сына. Женщина до сих пор не может этого простить. Однако сам парень оправдывался тем, что не знал о намерениях друзей. Молодой человек признался, что после инцидента пересмотрел свое отношение к людям. Он научился откладывать деньги. Правда, Антон до сих пор считает, что Лариса Ивановна должна ему помогать финансово. Именно поэтому он может позволить себе взять кредит, ведь уверен, что женщина должна его выплачивать. Также Антон признался, что он не хочет тяжело работать и все время ищет легкие способы заработка — ему проще стать преступником, чем пойти на нормальную работу.

Ну, и главный вопрос — правда ли, что друзья Антона предлагали ему убить Ларису Ивановну ради денег, и согласился ли он на такое предложение? А также готов ли молодой человек ухаживать за своей опекуншей просто так, не ради денег? Узнайте все детали в 7 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 7: Неужели герой программы хотел убить опекуншу ради денег? Детектор брехні 11 сезон 7 выпуск: 20-летний Антон Терентьев хочет помириться со своей опекункой. Мужчина утверждает, что поддерживает связь с женщиной не ради денег, а потому что она ему дорога

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