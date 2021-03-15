15 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов сьомий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи можна пробачити давні образи і як довести близькій людині, що вона тобі дорога. Антон Терентьєв спробував запевнити свою опікунку, що хоче зберегти з нею стосунки не заради спадщини.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважився 20-річний Антон Терентьєв, який хоче помиритися зі своєю опікункою. Чоловік запевняє, що в нього немає ближчої людини. Однак сама жінка впевнена: Антон спілкується і підтримує зв’язок тільки заради матеріальної вигоди і бажання потрапити до заповіту. Щоб спростувати ці підозри, хлопець вирішив сісти в крісло детектора. Підтримати Антона в студію прийшли опікунка Лариса Іванівна і племінниця Лариси — Анна.

Під час випуску Антон розповів, що в нього було нещасливе дитинство: після смерті бабусі рідна мати відмовилася від нього і спочатку відправила жити до батька, а потім здала у православний монастир. Там хлопцеві доводилося жити разом із наркоманами та злочинцями. У 13 років Антона перевели в дитячий реабілітаційний центр, із якого його й забрала нинішня опікунка Лариса Іванівна. Жінка зізналася, що після смерті сина (хлопець загинув на Майдані) їй хотілося подарувати комусь тепло і турботу. Але вона не думала, що в неї буде так багато проблем, адже Антон прийшов до неї худий, з проблемами зі здоров’ям, без одягу і документів. Ларисі довелося витратити цілий рік, щоб відновити все. Вона навіть навчала Антона елементарних знань (рахунку і читання), адже у свої 15 років він закінчив тільки три класи. Як зізналася Лариса Іванівна, сварки почалися тоді, коли хлопець відмовився продовжити навчання у військовому училищі. Лариса Іванівна не стала затримувати його і влаштувала в гуртожиток європейського типу. Хоча сам Антон упевнений, що жінка його просто вигнала.

Також Лариса Іванівна розповіла, що друзі Антона обікрали її: винесли гроші та золото її покійного сина. Жінка досі не може цього пробачити. Однак сам хлопець виправдовувався тим, що не знав про наміри друзів. Молодик зізнався, що після інциденту переглянув своє ставлення до людей. Він навчився відкладати гроші. Правда, Антон досі вважає, що Лариса Іванівна повинна йому допомагати фінансово. Саме тому він може дозволити собі взяти кредит, адже впевнений, що жінка повинна його виплачувати. Також Антон зізнався, що він не хоче важко працювати і весь час шукає легкі способи заробітку — йому простіше стати злочинцем, ніж піти на нормальну роботу.

Ну, і головне запитання — чи правда, що друзі Антона пропонували йому вбити Ларису Іванівну заради грошей, і чи погодився він на таку пропозицію? А також чи готовий хлопець доглядати за своєю опікункою просто так, не заради грошей? Дізнайтеся всі деталі в 7 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 7: Невже герой програми хотів убити опікунку заради грошей? Детектор брехні 11 сезон 7 випуск: 20-річний Антон Терентьєв хоче помиритися зі своєю опекункою. Чоловік стверджує, що підтримує зв'язок з жінкою не заради грошей, а тому що вона йому найрідніша

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