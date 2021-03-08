8 марта в эфире телеканала СТБ вышел шестой выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, насколько сложными могут быть отношения между детьми и родителями и что делать, если твоя мама абсолютно не хочет слышать о проблемах своих детей.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 23-летняя Диана Тамасийчук из Винницы. Всю свою жизнь девушка пытается привлечь к себе внимание матери, которая постоянно и специально ее игнорирует. В свое время из-за сложных отношений в семье Диана самостоятельно сбежала в интернат. Однако ее мама и слышать не хочет о том, что в проблемах дочери есть и ее вина. В кресле детектора лжи девушка хочет рассказать всю правду о себе и своем прошлом. Диана надеется, что после этого самый родной человек ее наконец услышит. Поддержать Диану в студию пришли ее мама Юля, лучшая подруга Катя и близкая подруга Ольга.

Диана призналась, что часто чувствует себя одинокой и брошенной матерью, ведь не ощущает от нее поддержки. Девушка уже давно не рассказывает маме о своих проблемах, так как боится, что та просто перестанет с ней общаться. Более того, она призналась, что как-то попросила маму поддержать ее, однако в результате произошел скандал. Диана не общалась с родными на протяжении трех месяцев. Ведущий проекта был искренне удивлен такой позицией матери, ведь он уверен, что родительская поддержка очень важна. Однако Юлия считает, что ее дочь уже взрослая и должна решать свои проблемы самостоятельно.

Так, отсутствие поддержки стало причиной того, что Диана решила уйти жить в интернат. Хотя ее мама твердо уверена, что причина тому — отсутствие класса в той школе, где училась ее дочь. По словам героини выпуска, ей очень тяжело жилось в интернате, ведь приходилось постоянно сталкиваться с буллингом от одноклассников. К тому же настоящий удар Диана получила от своей старшей сестры, когда та подружилась с девочкой, которая больше всего издевалась над ней.

Также во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что у Дианы были проблемы с отчимом. Она целенаправленно мешала матери строить отношения с мужчинами, таким образом пытаясь привлечь ее внимание к себе. К тому же мужчина выгонял Диану из дома, поднимал руку на нее и маму. Не лучшие отношения сложились и с биологическим отцом. Девушка с ним просто не общается.

Ну, и главный вопрос — хотела ли Диана убить свою сестру из-за ревности к матери? А также сможет ли героиня достучаться до своей мамы? Узнайте все детали в 6 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 6: Неужели героиня выпуска хотела убить сестру из-за ревности к матери? Детектор брехні 11 сезон 6 выпуск: 22-летняя Диана Тамасийчук попытается достучаться до собственной матери, которая постоянно и специально ее игнорирует

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