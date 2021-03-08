8 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов шостий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, наскільки складними можуть бути стосунки між дітьми і батьками і що робити, якщо твоя мама зовсім не хоче чути про проблеми своїх дітей.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 23-річна Діана Тамасійчук із Вінниці. Усе своє життя дівчина намагається привернути до себе увагу матері, яка постійно умисно її ігнорує. Свого часу через складні стосунки в родині Діана сама втекла до інтернату. Однак її мама і чути не хоче про те, що в проблемах дочки є і її провина. У кріслі детектора брехні дівчина хоче розповісти всю правду про себе і своє минуле. Діана сподівається, що після цього найрідніша людина її, нарешті, почує. Підтримати дівчину в студію прийшли її мама Юля, найкраща подруга Катя і близька подруга Ольга.

Діана зізналася, що часто почувається самотньою і покинутою матір’ю, адже не відчуває від неї підтримки. Дівчина вже давно не розповідає мамі про свої проблеми, оскільки боїться, що та просто перестане з нею спілкуватися. Більш того, вона зізналася, що якось попросила маму підтримати її, проте в результаті стався скандал. Діана не спілкувалася з рідними протягом трьох місяців. Ведучий проєкту був щиро здивований такою позицією матері, адже він упевнений, що батьківська підтримка дуже важлива. Однак Юлія вважає, що її дочка вже доросла і повинна вирішувати свої проблеми самостійно.

Так, відсутність підтримки стала причиною того, що Діана вирішила піти жити в інтернат. Хоча її мама твердо впевнена, що це все через відсутність класу в тій школі, де навчалася її дочка. За словами героїні випуску, їй дуже важко жилося в інтернаті, адже доводилося постійно боротися з булінгом від однокласників. До того ж справжній удар Діана отримала від своєї старшої сестри, коли та подружилася з дівчиною, яка найбільше знущалася з неї.

Також під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що в Діани були проблеми з вітчимом. Вона цілеспрямовано заважала матері будувати стосунки з чоловіками, у такий спосіб намагаючись привернути її увагу до себе. До того ж чоловік виганяв Діану з дому, піднімав руку на неї та маму. Не краще склалися стосунки і з біологічним батьком. Дівчина з ним просто не спілкується.

Ну, і головне запитання — чи хотіла Діана вбити свою сестру через ревнощі до матері? А також чи зможе героїня достукатися до своєї мами? Дізнайтеся всі деталі в 6 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 6: Невже героїня випуску хотіла вбити сестру через ревнощі до матері? Детектор брехні 11 сезон 6 випуск: 22-річна Діана Тамасійчук спробує достукатися до власної матері, яка постійно і спеціально її ігнорує

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