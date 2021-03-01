1 марта в эфире телеканала СТБ вышел пятый выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, что побуждает пару расходиться и сходиться снова и снова и какие претензии супругов мешают их совместной жизни.

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Пройти тест на честность сегодня решились Александр и Алина Сироштан — молодая супружеская пара из Николаева. Они уже несколько раз сходились и расходились. Причиной разрывов становился муж Александр — часто он решает уйти из семьи. И Алина уверена, что каждый раз на это решение влияют его родители. А Саша тем временем убежден в том, что Алина — изменщица. Чтобы выяснить общую правду, пара пришла на проект.

Поддержать Алину в студию пришли муж Александр, Юлия — родная сестра Александра и мама Алины — Светлана.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что, по мнению Алины, разлад в их семью постоянно вносят родители. Женщина уверена, что ее свекровь опекает Александра и хочет контролировать каждый его шаг. Она даже просила соседку следить, хорошо ли Алина кормит ее сына. А вот свекр совершенно не считается с мнением и потребностями молодой семьи. Он часто использует Александра в качестве своего шофера. Такого же мнения придерживается и сестра Саши — Юлия. Она уверена, что он — их любимчик. Однако сам молодой человек с этим не согласен. Он не может отказать родителям, ведь они подарили ему квартиру и машину.

Также Алина рассказала, что Александр поднимал на нее руку и никогда не просил прощения за свои поступки. Но сам мужчина считает, что жена его просто провоцирует. Например, она часто названивает ему и не дает возможности нормально работать. Он даже вынужден прятаться от жены, чтобы побыть одному. Именно это стало причиной разрыва. Однако, как рассказала Юля, Алина часто остается ночевать у Саши. Пара поддерживает отношения, даже несмотря на то, что героиня выпуска призналась, что как-то пригласила в дом малознакомого мужчину в надежде заняться с ним сексом. К слову, сам Александр знал об этом и поддержал бывшую жену.

Чтобы немного прояснить ситуацию касательно отношений пары, решила высказаться Юля — сестра Саши. Она считает, что семья распалась, потому что Алина — плохая хозяйка, неряха. Однако Дмитрий Карпачев был немного шокирован такими высказываниями. По его мнению, никто не должен вмешиваться в чужие отношения. Во время выпуска ведущему проекта пришлось несколько раз просить Юлию замолчать, ведь она часто отвечала на вопросы, адресованные не ей.

Ну, и главный вопрос — изменяла ли Александру Алина, а также остались ли чувства у мужчины к жене? Узнайте все детали в 5 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 5: Неужели героиня выпуска пригласила в дом малознакомого мужчину в надежде заняться с ним сексом? Детектор брехні 11 сезон 5 выпуск: 28-летняя Алина Сироштан хочет вернуть своего мужа. Женщина уверена, родители супргура мешают им нормально жить. Но вот мужчина считает, что его жена - изменщица

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