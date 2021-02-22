22 февраля в эфире телеканала СТБ вышел четвертый выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, на что готов герой выпуска, чтобы вернуть свою девушку, и правда ли то, что он изменил ей более 50 раз.

Больше по теме: «Детектор брехні»-11 выпуск 3: Неужели героине предлагали 4 миллиона долларов за лживые показания в суде?

Пройти тест на честность сегодня решился 36-летний киевлянин Богдан Оба. Молодой человек практически все детство провел в Конго, но позже вместе с мамой вернулся в Украину. Единственное занятие, которое понравилось ему здесь, — свидания с женщинами. Это очень не по душе его любимой Ирине. Женщина уже не раз бросала Богдана, но постоянно возвращалась обратно. В этот раз пара разошлась надолго. Богдан уверяет, что не видит своего будущего без Ирины. Ради нее он даже готов отказаться от привычного способа жизни, найти работу и стать верным мужчиной. Но на что он готов на самом деле? Это выяснит детектор лжи.

Поддержать Богдана в студию пришли его девушка Ирина, друг Михаил, друг Ортега и подруга Лариса.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что Ирина не доверяет своему любимому, ведь молодой человек очень часто ее обманывал. Так, на протяжении трех лет она ждет, что Богдан поведет ее под венец. Однако мужчина не спешит идти в ЗАГС, ведь на свадьбу нужны деньги, которых у него нет. Зато, как удалось узнать позже, герой выпуска частенько ходит налево. Так, за последние три года отношений он изменял Ирине более 50 раз!

Чтобы оправдать себя, Богдан высказал мнение о том, что отношения с Ириной складывались бы намного лучше, если бы не вмешивались родители его возлюбленной. Он рассказал, что потенциальная теща постоянно лезет в их отношения, раздает советы и часто приходит к ним домой без предупреждения. Но Ирина в этом проблемы не видит и считает свою маму очень положительным человеком. К тому же она никак не может забыть случай, когда Богдан поднял руку на ее маму. А сам герой выпуска считает, что в большинстве ссор Ирина виновата сама, потому что специально его провоцировала.

Также во время выпуска Богдан признался, что отсидел 12 лет за убийство человека. Для Ирины эта новость не стала сюрпризом, так как он сам рассказал об этом преступлении. Богдан очень жалеет о совершенном поступке, однако в оправдание смог сказать лишь то, что это была трагическая случайность. Однако Дмитрий Карпачев отметил, что Богдану стоит избегать конфликтов, ведь он по своей натуре — импульсивный человек.

Ну, и главный вопрос — готов ли Богдан отказаться от измен ради любимой? А также какая еще правда раскроется? Узнайте все детали в 4 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11: Неужели герой 4 выпуска изменил своей девушке 50 раз за последние три года? Детектор брехні 11 сезон 4 выпуск: 36-летний киевлянин Богдан Оба попытается доказать своей девушке, что готов ради нее измениться и перестать ходить налево.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.