22 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов четвертий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, на що готовий чоловік, щоб повернути свою кохану, і чи правда те, що він зраджував їй більше 50 разів.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважився 36-річний киянин Богдан Оба. Молодий чоловік практично все дитинство провів у Конго, але пізніше разом із мамою повернувся в Україну. Єдине заняття, яке припало йому до душі тут, — побачення з жінками. Це дуже не подобається його коханій Ірині. Вона вже не раз кидала Богдана, але постійно поверталася назад. Цього разу пара розійшлася надовго. Боган запевняє, що не бачить свого майбутнього без Ірини. Заради неї він навіть готовий відмовитися від звичного способу життя, знайти роботу і стати вірним супутником. Та на що він готовий насправді? Це з’ясує детектор брехні.

Підтримати Богдана в студію прийшли його дівчина Ірина, друзі Михайло, Ортега та подруга Лариса.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що Ірина не довіряє своєму коханому, адже молодий чоловік дуже часто її обманював. Так, протягом трьох років вона чекає, що він поведе її під вінець. Однак Богдан не поспішає йти в РАГС, адже на весілля потрібні гроші, яких у нього немає. Проте, як вдалося дізнатися пізніше, герой випуску частенько ходить наліво. Так, за останні три роки стосунків він зраджував Ірині більше 50 разів!

Щоб виправдати себе, Богдан висловив думку про те, що стосунки з Іриною складалися б набагато краще, якби не втручалися батьки його коханої. Він розповів, що потенційна теща постійно лізе в їхні справи, роздає поради і часто приходить до них додому без попередження. Та Ірина в цьому проблеми не бачить і вважає свою маму дуже позитивною людиною. До того ж вона ніяк не може забути випадок, коли Богдан підняв руку на її маму. А сам герой випуску вважає, що в більшості сварок Ірина винувата сама, бо спеціально його провокує.

Також під час випуску Богдан зізнався, що відсидів 12 років за вбивство людини. Для Ірини ця новина не стала сюрпризом, оскільки він сам розповів про цей злочин. Богдан дуже шкодує про скоєне, проте на своє виправдання зміг сказати лише, що це була трагічна випадковість. Однак Дмитро Карпачов зазначив, що йому варто уникати конфліктів, адже він за своєю натурою — імпульсивна людина.

Ну, і головне запитання — чи готовий Богдан відмовитися від стосунків із іншими жінками заради коханої? А також яка ще правда розкриється? Дізнайтеся всі деталі в 4 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11: Невже герой 4 випуску зраджував своїй дівчині 50 разів за останні три роки? Детектор брехні 11 сезон 4 випуск: 36-річний киянин Богдан Оба спробує довести своїй дівчині, що готовий заради неї змінитися і перестати ходити наліво.

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