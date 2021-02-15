15 февраля в эфире телеканала СТБ вышел третий выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, сложно ли работать профессиональной любовницей и как это, тратить ежемесячно 75 тысяч евро на одежду и развлечения.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 36-летняя Ольга Пальчевская. За последний год женщина забыла о том, что такое покой, ведь ей угрожают убийством 12-летней дочки. Просить помощи не у кого. Родственники и правоохранительные органы считают, что Ольга все выдумывает и пишет себе угрозы сама. В студии «Детектора брехні» женщина готова доказать близким, что ее жизнь и жизнь ребенка на самом деле в опасности.

Поддержать Ольгу в студию пришли мама Людмила и друг Ярослав.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что последние полгода Ольге угрожают незнакомые люди. Женщина напугана, ведь ее дочь регулярно получает на телефон недвусмысленные сообщения. Но самое обидное для героини то, что ей не верят родные люди, в частности — мама. Родственники считают, что письма с угрозами она пишет сама себе, чтобы отомстить бывшему любовнику.

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Как удалось выяснить ведущему проекта, в прошлом Ольга была «профессиональной любовницей». Она встречалась с женатыми состоятельными мужчинами, и часто это были известные личности. Героиня выпуска призналась, что никогда специально не искала себе мужчин, но была не против воспользоваться их финансами. Так, Ольга рассказала, что однажды она получила в подарок от малознакомого мужчины 50 тысяч евро. Но эта сумма — не единственный подарок. Шубы, квартиры, автомобили, бриллианты, косметика — вот неполный список того, что ухажеры презентовали ей. Героиня выпуска вспоминала, что могла в месяц потратить около 75 тысяч евро на одежду и развлечения. Так, за 10 лет работы любовницей она получила в подарок от мужчин около двух миллионов евро!

Однако такая жизнь была недолгой. Как рассказала Ольга, в один момент ее мужчина просто прекратил с ней общение. Для нее это был настоящий удар, но времени, чтобы как-то переживать по этому поводу, у нее попросту не было. А причина тому — болезнь ее дочери — сложное системное заболевание, при котором иммунитет атакует собственный организм. Чтобы вылечить дочь, Ольга была вынуждена потратить все свои сбережения, она также продала квартиры, машину, шубы и прочие вещи. На данный момент врачам удалось купировать заболевание. Однако общий долг Ольги сейчас составляет около 300 тысяч гривен. Вдобавок ей продолжают поступать угрозы, героиня практически не спит и очень боится за жизнь дочери.

Ну, и главный вопрос — правда ли, что Ольге угрожали смертью ее 12-летней дочери, а также предлагали 4 миллиона долларов за лживые показания в суде в деле о ее бывшем любовнике? Узнайте все детали в 3 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 3: Неужели героине предлагали 4 миллиона долларов за лживые показания в суде? Детектор брехні 11 сезон 3 выпуск: 36-летняя Ольга Пальчевская рассказала, сложно ли работать профессиональной любовницей, как это, тратить ежемесячно 75 тысяч евро на одежду и развлечения и за что ей предлагали 4 миллиона долларов

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