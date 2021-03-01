1 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов п’ятий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні»». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, що спонукає пару розходитися і сходитися знову і знову і які претензії подружжя заважають їхньому спільному життю.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилися Олександр та Аліна Сіроштани — молода подружня пара з Миколаєва. Вони вже кілька разів сходилися і розходилися. Причиною розривів ставав чоловік Олександр — часто він вирішує піти з сім’ї. І Аліна впевнена, що щоразу на це рішення впливають його батьки. А Саша тим часом переконаний у тому, що Аліна — зрадниця. Щоб знайти правду, пара прийшла на проєкт.

Підтримати Аліну в студію прийшли чоловік Олександр, Юлія — ​​рідна сестра Олександра і мама Аліни — Світлана.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що, на думку Аліни, розлад у їхню сім’ю постійно вносять батьки. Вона впевнена, що її свекруха опікується Олександром і хоче контролювати кожен його крок. Вона навіть просила сусідку стежити, чи добре Аліна годує її сина. А ось свекор зовсім не рахується з думкою і потребами молодої сім’ї. Він часто використовує Олександра як свого шофера. Такої ж думки дотримується і сестра Саші — Юлія. Вона впевнена, що він — улюбленець батьків. Однак сам молодий чоловік з такою думкою не згоден. Він не може відмовити батькам, адже вони подарували йому квартиру і машину.

Також Аліна розповіла, що Олександр піднімав на неї руку і ніколи не просив вибачення за свої вчинки. Однак сам чоловік вважає, що дружина його просто провокує. Наприклад, часто телефонує йому і не дає можливості нормально працювати. Він навіть змушений ховатися від дружини, щоб побути на самоті. Саме це стало причиною розриву. Однак, як розповіла Юля, Аліна часто залишається ночувати в Саші. Пара підтримує стосунки, навіть незважаючи на те, що героїня випуску зізналася, що якось запросила додому малознайомого чоловіка в надії зайнятися з ним сексом. До слова, сам Олександр знав про це і підтримав колишню дружину.

Щоб трохи прояснити ситуацію щодо стосунків пари, вирішила висловитися Юля — сестра Саші. Вона вважає, що сім’я розпалася, тому що Аліна — погана господиня, нечупара. Однак Дмитро Карпачов був дещо шокований такими висловлюваннями. На його думку, ніхто не повинен втручатися в чужі стосунки. Під час випуску ведучому проєкту довелося кілька разів просити Юлію замовкнути, адже вона часто відповідала на запитання, адресовані не їй.

Ну, і головне — чи зраджувала Олександрові Аліна, а також чи залишилися почуття в чоловіка до дружини? Дізнайтеся всі деталі в 5 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 5: Невже героїня випуску запросила додому малознайомого чоловіка в надії зайнятися з ним сексом? Детектор брехні 11 сезон 5 випуск: 28-річна Аліна Сіроштан хоче повернути свого чоловіка. Жінка впевнена, його батьки заважають їм нормально жити. Але ось чоловік вважає, що його дружина - зрадниця

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