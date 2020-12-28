28 декабря в эфире телеканала СТБ выйдет финальный 18 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, что делать, если твой выбор не принимают родные. Сегодня свою правду расскажут сразу два героя — Егор Липницкий и его мама Анна Афонина. Детали читайте в материале.

В 18 выпуске в кресло «Детектора лжи» сядут Анна Афонина и Егор Липницкий. 20-летний Егор зарабатывает на жизнь, выступая в травести-шоу. Ни родные, ни знакомые не одобряют его сценическую деятельность. Однако больше всего парня волнует отношение к нему родной матери. Женщина презирает работу сына, стыдится его, но вместе с этим не сторонится заработанных парнем денег. Егор пройдет тест на честность, чтобы шокировать мать новым методом заработка, и надеется, что после этого она, наконец, оставит его в покое.

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В 18 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Как родные относятся к виду деятельности Егора?

Почему Егор считает, что мать использует его в финансовом плане?

Неужели Егор занимается проституцией и получает от этого удовольствие?

Правда ли, что парень вырывал матери клоки волос?

Зачем в кресло правды сядет мама Егора — Анна?

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