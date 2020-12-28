Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Детектор лжи»-10 выпуск 18: Откровения трансвестита

28.12.2020

28 декабря в эфире телеканала СТБ выйдет финальный 18 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, что делать, если твой выбор не принимают родные. Сегодня свою правду расскажут сразу два героя Егор Липницкий и его мама Анна Афонина. Детали читайте в материале. 

детектор

В 18 выпуске в кресло «Детектора лжи» сядут Анна Афонина и Егор Липницкий. 20-летний Егор зарабатывает на жизнь, выступая в травести-шоу. Ни родные, ни знакомые не одобряют его сценическую деятельность. Однако больше всего парня волнует отношение к нему родной матери. Женщина презирает работу сына, стыдится его, но вместе с этим не сторонится заработанных парнем денег. Егор пройдет тест на честность, чтобы шокировать мать новым методом заработка, и надеется, что после этого она, наконец, оставит его в покое.

Больше по теме: «Детектор лжи»-10 выпуск 17: Неужели свекровь угрожала облить невестку кислотой?

В 18 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

  • Как родные относятся к виду деятельности Егора?
  • Почему Егор считает, что мать использует его в финансовом плане?
  • Неужели Егор занимается проституцией и получает от этого удовольствие?
  • Правда ли, что парень вырывал матери клоки волос?
  • Зачем в кресло правды сядет мама Егора — Анна?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 