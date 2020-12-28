28 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийде фінальний 18 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, що робити, якщо твій вибір не приймають рідні. Сьогодні свою правду розкажуть відразу двоє героїв — Єгор Липницький і його мама Анна Афоніна. Деталі читайте в матеріалі.

У 18 випуску в крісло «Детектора брехні» сядуть Анна Афоніна і Єгор Липницький. 20-річний Єгор заробляє на життя, виступаючи в травесті-шоу. Ні рідні, ні знайомі не схвалюють його сценічної діяльності. Однак найбільше хлопця хвилює ставлення до нього рідної матері. Жінка зневажає роботу сина, соромиться його, але при цьому не цурається зароблених хлопцем грошей. Єгор пройде тест на чесність, щоб шокувати матір новим методом заробітку, і сподівається, що після цього вона, нарешті, дасть йому спокій.

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У 18 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Як рідні ставляться до виду діяльності Єгора?

Чому Єгор вважає, що мати використовує його у фінансовому плані?

Невже Єгор займається проституцією і отримує від цього задоволення?

Чи правда, що хлопець виривав матері жмутки волосся?

Навіщо в крісло правди сяде мама Єгора — Анна?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 18: Одкровення трансвестита Детектор брехні 10 сезон: в 18 випуску від 28.12.2020 розбиралися, що робити, якщо твій вибір не приймають рідні. Сьогодні свою правду розкажуть відразу два героя - Єгор Липницький і його мама Анна Афоніна

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