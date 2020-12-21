Сьогодні, 21 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 17 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, чи можна примирити свекруху і невістку, які протягом кількох років не можуть знайти спільну мову. 22-річна Людмила Цуканова вирішила розповісти всю правду, щоб, нарешті, закінчити війну.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 22-річна Людмила Цуканова. Уже майже три роки дівчина живе в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Однак Людмила стверджує, що її сімейне щастя руйнує свекруха. Мати чоловіка постійно провокує скандали, проклинає і навіть погрожує! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняє: невістка ― брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Підтримати її в студію прийшли чоловік Максим і свекруха Діана.

Під час випуску героїня програми розповіла, що свекруха від самого початку не довіряла їй. А все тому, що Люда виросла в неблагополучній сім’ї. Її мама п’ять разів виходила заміж, а Люда двічі потрапляла в дитячий будинок ― уперше в 3 роки, а вдруге ― у 15 років, після того, як обранець її мами домагався дівчини. Як зізналася героїня випуску, з 12 років вона намагалася якомога менше бувати вдома. Вона гостювала у родичів, а в 16 років уперше вийшла заміж, проте шлюб тривав лише два місяці. Дівчина вирішила розлучитися з хлопцем, бо часто ловила його на брехні. На її думку, саме це й стало причиною недовіри Діани. Жінка була впевнена, що Люда хоче вийти заміж за Максима заради матеріального зиску, до того ж хвилювалася, що невістка може бути схожа на свою маму. Свекруха стверджує, що просто хотіла захистити свого сина і тому робила все можливе, щоб розлучити їх із Людою.

Однак сама дівчина згадує, що Діана колись погрожувала облити її кислотою, якщо вона не кине Максима. До того ж свекруха часто висловлювала претензії щодо хазяйновитості, дорікала невістці, що та не стежить за чистотою в домі. Молода дівчина зізналася, що їй дуже прикро чути такі слова, адже вона намагається робити все добре.

Та головне запитання ― чи правда, що Людмила налаштовує свого чоловіка проти його мами? А також якими ще подробицями зі свого життя поділиться героїня? Дізнайтеся всі деталі в 17 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 17: Невже свекруха погрожувала облити невістку кислотою? Детектор брехні 10 сезон 17 випуск: 22-річна Людмила Цуканова вирішила розповісти всю правду, щоб, нарешті, закінчити війну зі свекрухою

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