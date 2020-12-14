Сьогодні, 14 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 16 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, невже батьки можуть зіпсувати життя своєї дочки? І чи варто терпіти приниження тирана заради матеріальних благ?

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася Наталія Гнеушева. Жінка хоче довести, що все її життя зіпсував батько-тиран, який бив її і катував матір… Жінка вирвалася з цього пекла, але кілька років тому разом із 10-річним сином була змушена повернутися до тирана. Вона стверджує, що постійно перебуває під тиском і за допомогою поліграфа хоче розповісти всім правду про батька в надії, що після проєкту він злякається і поводитиметься стриманіше. Наталя запевняє, що робить це заради сина, адже він росте в таких самих умовах. Підтримати Наталю в студію прийшли батько Валерій, мама Тетяна, подруга сім’ї Сусанна і друг Валерія Тарас.

Під час випуску героїня програми розповіла, що їй було дуже складно жити в домі батька, адже чоловік з 13 років змушував її заробляти гроші. До того ж Наталя зізналася, що батько зраджував матір і одного разу, незважаючи на присутність вдома дочки, привів коханку, поки його дружина була на роботі. Чоловік же виправдовувався тим, що це була його колега по роботі, і відповідати на супутні запитання ведучого відмовився.

Також під час випуску Наталя розповіла, що батько часто сварився з мамою: він катував її за допомогою паяльника і неодноразово бив їх обох. До речі, героїня зізналася, що одного разу батько підняв на неї руку, коли вона була вагітна. Однак Валерій і в цьому проблеми не побачив. Він упевнений, що в такий спосіб хотів допомогти дочці стати самостійнішою. Як з’ясувалося, Наталя досі не може себе забезпечити. Вона кілька разів змінювала роботу і виїжджала на заробітки в іншу країну, але навіть тоді батьки висилали їй гроші.

Наталя ж звинувачує батька в тому, що не здобула хорошої освіти. Але Дмитро Карпачов з’ясував, що жінку відрахували з вишу на першому курсі. Батьки ж відновили її на тому факультеті, на якому було місце. Та головне запитання — чи правда, що Наталя мріє, щоб батьки швидше померли і залишили їй спадок? А також якими ще подробицями зі свого життя поділиться героїня? Дізнайтеся всі деталі в 16 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 16: Невже героїня програми хоче, щоб батьки скоріше померли і залишили спадок? Детектор брехні 10 сезон 16 випуск: Наталя Гнеушева хоче довести, що все її життя зіпсував батько-тиран, який бив її і катував мати ...

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