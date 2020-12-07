Сьогодні, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 15 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, які помилки прийомних батьків можуть зіпсувати життя дитині, а також чи можна знову довести свою любов мамі.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 33-річна Ірина Завгородня. Дівчина росла в прийомній сім’ї. Про те, що вона — не рідна дитина, дізналася в підлітковому віці від маминої колеги. Після цього стосунки з названою матір’ю зіпсувалися остаточно. Якийсь час Ірина намагалася встановити зв’язок із біологічними родичами, проте майже всі відвернулися від неї. Жінка зізнається, що довгі роки поводилася з названою матір’ю просто жахливо. Але тепер хоче довести близькій людині, що визнає всі свої помилки і дуже шкодує. Заради цього Ірина і прийшла на проєкт. Та яка ще правда випливе під час програми, і чи зможе названа мати пробачити своїй дочці? Підтримати Ірину в студію прийшли: мама Наталія Петрівна і колега по роботі Тетяна.

Героїня випуску розповіла, що з дитинства таїть на свою названу маму образу, адже та не розповіла про вдочеріння. Гірку правду дівчина дізналася від маминої колеги. За словами Ірини, після приголомшливої ​​новини вона не отримала потрібної підтримки від мами. Замість цього Наталя Петрівна просто поїхала на дачу. До того ж героїня стверджує, що про вдочеріння знали всі, крім неї самої! Ірина вважає, що в неї після цього життя склалося не так, як їй хотілося б. Однак сама Наталя Петрівна стверджує, що хотіла розповісти, але пізніше. Нині жінка шкодує про це, але не може вже щось змінити. Вона впевнена, що своєю турботою і підтримкою змогла довести дочці, що вона для неї — рідна!

Ірина зізналася, що після цього її поведінка дуже змінилася. Вона почала тікати з дому. І в 13 років уже почала займатися сексом за гроші, а з 15 років сама жила в Києві і могла дозволити собі багато чого. Ба більше, дівчина зізналася, що в неї було понад сотню сексуальних партнерів. Ці відносини вона описувала у своєму щоденнику, який, до слова, названа мама викинула, адже їй не сподобалося те, що вона там прочитала. Наталя Петрівна намагалася налагодити з нею стосунки, проте Ірина не сприймала її.

Наталя Петрівна на ультиматум дочки розшукала її біологічну матір. Незважаючи на всі скандали, прийомна мама не відвернулася від Ірини, а завжди допомагала: і тоді, коли Іра народила в 17 років хвору дитину, і зараз.

Та головне запитання — чи підтримує Ірина стосунки з названою мамою заради фінансової вигоди? А також якими ще подробицями зі свого життя поділиться героїня? Дізнайтеся всі деталі в 15 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 15: Невже героїня проєкту підтримує стосунки з названою матір’ю заради фінансової користі? Детектор брехні 10 сезон 15 випуск: 33-річна Ірина Завгородня хоче довести своєї прийомної матері, що дуже її любить і шкодує про помилки минулого

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