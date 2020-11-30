Сьогодні, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 14 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, чи можна повернути довіру в стосунки після кількох років брехні та обману. Герой програми спробував довести своїй коханій, що більше не зраджує їй.

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Пройти тест на чесність сьогодні вирішив 35-річний Віталій Віхоть зі Львова. Протягом останніх п’яти років чоловік зустрічається з Марією і вже готовий освідчитись їй. Та жінка стверджує, що боїться брехні, яка отруює їхні стосунки протягом тривалого часу. Марія впевнена, все почалося з обману, будувалося на зрадах і тепер навряд чи щось може змінитися. Однак Віталій переконаний, повернути довіру в стосунки можливо. Саме заради цього він і погодився пройти поліграф. Та яким обіцянкам коханого можна вірити? А чому краще не вірити більше ніколи?

Підтримати Віталія в студію прийшли: кохана Марія, подруга сім’ї Діана і племінниця Віталія Мар’яна.

Під час випуску герой програми зізнався, що в Марії були причини підозрювати його в зрадах, адже вона не раз ловила його на брехні. Також Віталій зізнався, що раніше шукав стосунків із дівчатами заради користі. Чоловік стверджує, що хотів зустріти силіконову ляльку для того, щоб вона його забезпечувала. Однак після знайомства з Марією змінив свої погляди. До того ж, як розповів чоловік, його кохана ніколи не вимагала від нього мільйонних заробітків, а навпаки, завжди його підтримувала. До слова, Віталій зізнався, що йому соромно через те, що Марія кілька місяців виплачувала його кредити, поки він налагоджував свій бізнес.

У свою чергу, Марія розповіла, що спочатку не розглядала Віталія як супутника життя, проте завдяки його підтримці й турботі з часом у неї виникли почуття до нього. Однак жінка сумнівається в чесності Віталія, адже виховує 8-річну дочку і хоче, щоб її обранець ставився до неї, як до рідної. Та яку відповідь почує Марія від коханого? Чи правда, що чоловік любить не тільки її, а й дитину?

А також головне запитання ― чи зраджував протягом останнього року Віталій своїй дівчині? Дізнайтеся всі деталі в 14 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 14: Невже герой програми шукав стосунки з дівчатами заради фінансового зиску? Детектор брехні 10 сезон 14 випуск: 35-річний Віталій Віхоть спробував довести своїй коханій, що більше не зраджує їй.

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