Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 14 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, можно ли вернуть доверие в отношения после нескольких лет вранья и обмана. Герой программы попытался доказать своей любимой, что больше не изменяет ей.

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Пройти тест на честность сегодня решил 35-летний Виталий Вихоть из Львова. На протяжении последних пяти лет мужчина встречается с Марией и уже готов сделать ей предложение. Но женщина утверждает, что боится вранья, которое отравляет их отношения долгое время. Мария уверена, все началось с обмана, строилось на изменах и теперь вряд ли что-то может поменяться. Но Виталий уверен, вернуть доверие в отношения возможно. Именно ради этого он и согласился пройти полиграф. Но каким обещаниям любимого можно верить? А чему лучше не верить больше никогда?

Поддержать Виталия в студию пришли: любимая Мария, подруга семьи Диана и племянница Виталия Марьяна.

Во время выпуска герой программы признался, что у его девушки были причины подозревать его в изменах, ведь она неоднократно ловила его на вранье. Также Виталий признался, что раньше искал отношения с девушками ради корысти. Он утверждает, что хотел встретить силиконовую куклу для того, чтобы она его обеспечивала. Однако после знакомства с Марией изменил свои взгляды. К тому же, как рассказал мужчина, его любимая никогда не требовала от него миллионных заработков, а наоборот, всегда его поддерживала. К слову, Виталий признался, что ему стыдно из-за того, что Мария несколько месяцев оплачивала его кредиты, пока он налаживал свой бизнес.

В свою очередь, Мария рассказала, что изначально не рассматривала Виталия как спутника жизни, однако благодаря его поддержке и заботе со временем у нее возникли чувства к нему. Но тем не менее женщина сомневается в честности Виталия, ведь воспитывает 8-летнюю дочь и хочет, чтобы ее избранник относился к ней, как к родной. Но какой ответ услышит Мария от любимого? Правда ли, что мужчина любит не только ее, но и малышку?

А также главный вопрос ― изменял ли на протяжении последнего года Виталий своей девушке? Узнайте все детали в 14 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 14: Неужели герой программы искал отношения с девушками ради финансовой выгоды? Детектор лжи 10 сезон 14 выпуск: 35-летний Виталий Вихоть попытался доказать своей любимой, что больше не изменяет ей.

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