Сегодня, 23 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 13 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, что чувствует человек, которого обвиняют в смерти родственника? И как жить с таким грузом? Об этом расскажет героиня выпуска Дарья Голик. Родственники подозревают ее в том, что она морила голодом дедушку ради корысти. Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 27-летняя Дарья Голик из Киева. Последние несколько месяцев ее жизнь превратилась в ад. Тетя обвиняет ее в том, что она свела в могилу родного деда. И все — ради квартиры! Из-за этих ужасных подозрений Дарья потеряла не только доверие семьи, но и любимого — мужчина не выдержал постоянных скандалов и переехал. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» молодая мама хочет опровергнуть все обвинения и, наконец, вернуть себе спокойствие.

Поддержать Дарью в студию пришли ее мама Алла, муж Андрей, брат Иван, двоюродный брат Виталий и тетя Наталья Петровна.

Во время выпуска героиня рассказала, что вся родня обвиняет ее в смерти дедушки, хотя она единственная, кто ухаживал за ним. Однако родственники уверяют, что это неправда, ведь были случаи, когда Дарья не пускала медработников, чтобы те поставили капельницу старику. Но девушка в оправдание рассказала, что, во-первых, дедушка сам отказался от помощи медиков. А во-вторых, она не хотела пускать в квартиру двоюродного брата, ведь именно он, будучи медработником, по ее мнению, пытался поставить дедушке капельницы, в которых использовал не лекарство и не обезболивающее, а смертельные вещества.

Также Дмитрий Карпачев выяснил, что Дарья отобрала телефон у дедушки, чтобы у него не было возможности позвонить своей дочери. Девушка не отрицала этого, однако высказала мнение о том, что делала это только потому, что дедушка во время разговоров сильно кричал, матерился и мешал нормально жить ей и ее детям. Ведущий проекта был шокирован такими откровениями. Он считает, что дедушка в своей квартире может вести себя так, как считает нужным, а Дарья в 27 лет должна уже иметь свое собственное жилье. Но девушка уверена, что именно ее родственники виноваты в том, что у нее нет своего жилья. К слову, во всем она обвиняет свою мать, которую лишили материнских прав. Как рассказала Дарья, в детстве ей было очень сложно, ведь ее мама страдает от алкогольной зависимости и однажды даже пыталась выбросить ее в мусоропровод.

Девушка уверена, что ее маме нужно пролечиться в реабилитационном центре. Также Дарья считает, что именно мама сделала все возможное для того, чтобы ее муж ушел от нее.

Но главный вопрос ― морила ли Дарья голодом своего дедушку? А также какими еще откровенными подробностями из семейной жизни поделилась героиня программы? Узнайте все детали в 13 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 13: Неужели героиня выпуска морила голодом дедушку ради квартиры? Детектор лжи 10 сезон 13 выпуск: 27-летняя Дарья Голик попытается доказать свои родственникам, что никогда не морила голодом дедушку ради выгоды

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