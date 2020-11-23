Сьогодні, 23 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 13 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, що відчуває людина, яку звинувачують у смерті родича? І як жити з таким тягарем? Про це розповість героїня випуску Дарина Голик. Родичі підозрюють її в тому, що вона морила голодом дідуся заради користі. Детальніше читайте в матеріалі.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 27-річна Дарина Голик з Києва. Останні кілька місяців її життя перетворилося на пекло. Тітка звинувачує її в тому, що вона звела в могилу рідного діда. І все ― заради квартири! Через ці жахливі підозри Дарина втратила не тільки довіру сім’ї, а й коханого ― чоловік не витримав постійних скандалів і переїхав. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» молода мама хоче спростувати всі звинувачення і нарешті повернути собі спокій.

Підтримати Дарину в студію прийшли її мама Алла, чоловік Андрій, брат Іван, двоюрідний брат Віталій і тітка Наталя Петрівна.

Під час випуску героїня розповіла, що вся рідня звинувачує її в смерті дідуся, хоча вона єдина, хто доглядав за ним. Однак родичі запевняють, що це неправда, адже були випадки, коли Дарина не пускала медпрацівників, щоб ті поставили крапельницю старенькому. Проте дівчина, виправдовуючись, розповіла, що, по-перше, дідусь сам відмовився від допомоги медиків, а по-друге, вона не хотіла пускати в квартиру двоюрідного брата, адже саме він, будучи медпрацівником, на її думку, намагався поставити дідусеві крапельниці, у яких використовував не ліки і не знеболювальне, а речовини, які могли спричинити смерть.

Також Дмитро Карпачов з’ясував, що Дарина відібрала телефон у дідуся, щоб у нього не було можливості зателефонувати своїй доньці. Дівчина не заперечувала цього, однак висловила думку про те, що робила це тільки тому, що він під час розмов сильно кричав, матюкався і заважав нормально жити їй і її дітям. Ведучий проєкту був шокований такими одкровеннями. Він вважає, що дідусь у своїй квартирі може поводитись так, як вважає за потрібне, а Дарина в 27 років повинна вже мати своє власне житло. Однак дівчина впевнена, що саме її родичі винні в тому, що в неї немає власної квартири. До слова, в усьому вона звинувачує свою матір, яку позбавили материнських прав. Як розповіла Дарина, у дитинстві їй було дуже важко, адже її мама страждає на алкогольну залежність і одного разу навіть намагалася викинути її в сміттєпровід.

Дівчина впевнена, що її мамі треба пролікуватися в реабілітаційному центрі. Також Дарина вважає, що саме мама зробила все можливе для того, щоб її чоловік пішов від неї.

Та головне запитання ― чи морила Дарина голодом свого дідуся? А також якими ще відвертими подробицями з сімейного життя поділилася героїня програми? Дізнайтеся всі деталі в 13 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 13: Невже героїня випуску морила голодом дідуся заради квартири? Детектор брехні 10 сезон 13 випуск: 27-річна Дарина Голик спробує довести свої родичам, що ніколи не морила голодом дідуся заради вигоди

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