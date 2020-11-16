Сьогодні, 16 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 12 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, як довести дружині свою чесність. Герой випуску Денис Назаренко втомився від постійних ревнощів своєї дружини і вже боїться повертатися додому, адже там на нього чекатиме черговий скандал. Та чи вдасться йому довести свою вірність? Детальніше читайте в матеріалі.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважився 29-річний Денис Назаренко з Конотопа. Чоловік працює провідником у службовому вагоні. Його дістають постійні ревнощі і претензії з боку дружини. Денис хоче закрити всі спірні питання з коханою, почавши сімейне життя з чистого аркуша.

Підтримати Дениса в студію прийшли його дружина Віра і подруга сім’ї Наталя.

Герой випуску під час програми розповів, що в минулому, коли в пари тільки почали зароджуватися стосунки, стежив за своєю дружиною. За його словами, він боявся, що Віра його зраджує. Саме тому він частенько приїздив до неї додому вночі і перевіряв, чим вона займається. Однак незабаром зрозумів, що Віра йому вірна.

За сім років сімейного життя у пари бувало всяке. Денис зізнався, що зараз сварки з дружиною стали частим явищем. І іноді в запалі гніву він дозволяє собі зняти обручку і піти вночі в клуб, щоб розвіятися. Чоловік стверджує, що він це робить, щоб образити свою дружину. Але при цьому запевняє, що в нього ніколи не було стосунків на стороні, навіть незважаючи на те, що в клубах Денис знайомиться з жінками. За його словами, він це робить лише для того, щоб поспілкуватися.

Далі під час випуску Віра з’ясувала, що іноді її чоловік під час сексу з нею уявляє іншу жінку. Як стверджує Денис, він це робить тільки тоді, коли сердиться на Віру. За словами чоловіка, він не хоче образити свою дружину. Саме тому вдається до такого нестандартного способу.

Також ведучому проєкту вдалося з’ясувати, що Денис обманював свою дружину. Герой програми зізнався в тому, що одного разу сказав дружині, що поїхав у відрядження, а сам цей час провів з іншою жінкою. У свою чергу Денис стверджує, що в нього не було інтимних стосунків з іншими жінками. Він це робить тільки тому, що йому цікаве спілкування з представницями прекрасної половини людства.

Та головне питання ― чи зраджував Денис свою дружину? А також якими ще відвертими подробицями з сімейного життя поділився герой програми? Дізнайтеся в 12 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 12: Невже герой випуску уявляє інших жінок під час інтиму зі своєю дружиною? Детектор брехні 10 сезон 12 випуск: 29-річний Денис Назаренко втомився від постійної ревнощів своєї дружини і вже боїться повертатися додому, адже там на нього чекатиме черговий скандал.

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