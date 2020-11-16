Сегодня, 16 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 12 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, как доказать жене свою честность. Герой выпуска Денис Назаренко устал от постоянной ревности своей жены и уже боится возвращаться домой, ведь там его будет ждать очередной скандал. Но удастся ли ему доказать свою верность? Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня решился 29-летний Денис Назаренко из Конотопа. Мужчина работает проводником в служебном вагоне. Его достает постоянная ревность и претензии со стороны жены. Денис хочет закрыть все спорные вопросы с любимой, начав семейную жизнь с чистого листа.

Поддержать Дениса в студию пришли его жена Вера и подруга семьи Наталья.

Герой выпуска во время программы рассказал, что в прошлом, когда у пары только начали зарождаться отношения, следил за своей будущей женой. По его словам, он боялся, что Вера ему изменяет. Именно поэтому он частенько приезжал к ней домой ночью и проверял, чем она занимается. Однако вскоре понял, что Вера ему верна.

За семь лет семейной жизни у пары бывало всякое. Денис признался, что сейчас ссоры с женой стали частым явлением. И иногда в пылу гнева он позволяет себе снять обручальное кольцо и уйти ночью в клуб, чтобы развеяться. Мужчина утверждает, что он это делает, чтобы обидеть свою жену. Но при этом он уверяет, что у него никогда не было отношений на стороне, даже несмотря на то, что в клубах Денис знакомится с женщинами. По его словам, он это делает исключительно для того, чтобы пообщаться.

Далее Вера выяснила, что иногда муж во время секса с ней представляет себе другую женщину. Как утверждает Денис, он это делает только тогда, когда сердится на Веру. По словам мужчины, он не хочет обидеть свою жену. Именно поэтому прибегает к такому нестандартном способу.

Также ведущему проекта удалось выяснить, что Денис обманывал свою жену. Герой программы признался в том, что однажды сказал жене, что уехал в командировку, а сам это время провел с другой женщиной. В свою очередь Денис утверждает, что у него не было интимных отношений с другими женщинами. Он это делает только потому, что ему интересно общение с представительницами прекрасной половины человечества.

Но главный вопрос ― изменял ли Денис своей жене? А также какими еще откровенными подробностями из семейной жизни поделился герой программы? Узнайте все в 12 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 12: Неужели герой выпуска представляет других женщин во время интима со своей женой? Детектор лжи 10 сезон 12 выпуск: 29-летний Денис Назаренко устал от постоянной ревности своей жены и уже боится возвращаться домой, ведь там его будет ждать очередной скандал.

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