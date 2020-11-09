Сегодня, 9 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 11 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, нужно ли доказывать своим родителям, что ты чего-то стоишь? Герой программы Евгений Кичко хочет убедить родных, что имеет полное право на самостоятельную жизнь и собственный бизнес. Но поверят ли ему? Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня решился 23-летний Евгений Кичко из Киева, который хочет доказать своим родителям, что его самостоятельная жизнь и перспективный проект имеют право на существование. Однако отец не верит, что у этого замысла есть будущее. Евгений говорит, что еще ни разу не слышал от родных слов поддержки или хотя бы какого-то одобрения. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» герой хочет доказать семье, что достоин их уважения.

Поддержать Евгения в студию пришли его бабушка Людмила Владимировна, отец Дмитрий и подруга Юлия. Евгений рассказал, что родители никогда его не поддерживали, а всегда лишь критиковали. По словам молодого человека, он ни разу не слышал от отца слов поддержки и чувствовал себя одиноким. Как признался герой программы, в 14 лет он даже предложил своим родителям сдать его в интернат.

Также во время проекта выяснилось, что в школьные годы Евгений издевался над сверстниками. За это его исключили из лицея. По его словам, таким отвратительным поведением он хотел привлечь к себе внимание отца и заставить его считаться со своим мнением. Ведь, как утверждает молодой человек, он хотел делиться своими переживаниями с родителями, но не мог этого сделать, ведь думал, что его не поймут. В свое оправдание отец Жени Дмитрий признался, что считает это своей ошибкой, ведь в прошлом никогда особо не интересовался, чем живет и о чем волнуется его сын.

Одним из самых трудных для героя стал вопрос о наркотиках. Как признался Евгений, в прошлом он иногда курил коноплю. Однако парень не считает, что у него была зависимость. Когда его отец вызвал медицинских работников, Евгений согласился пройти лечение в реабилитационном центре. Но, вернувшись домой, принял решение уйти из отчего дома, потому что родители поставили ему жесткие условия, с которыми Евгений был не согласен.

Но главный вопрос ― есть ли будущее у его перспективного проекта и правда ли, что на самом деле Евгений не хочет работать? А также какими еще откровенными подробностями из семейной жизни поделился герой программы? Узнайте все в 11 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 11: К чему приводит родительское равнодушие? Детектор лжи 10 сезон 11 выпуск: 23-летний Евгений Кичко хочет доказать своим родителям, что его самостоятельная жизнь и перспективный проект имеют право на существование.

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