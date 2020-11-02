Сегодня, 2 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 10 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, стоит ли доказывать ревнивому мужу свою правоту, если твоим словам не верят. Героиня программы Алина Король устала от скандалов и решила доказать своему гражданскому мужу, что никогда ему не изменяла. Но поверит ли он ей? Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 24-летняя Алина Король. Девушка воспитывает сына от мужчины, который не только отказывается от брака, но и донимает ее постоянными подозрениями в неверности. Четыре года назад любимый Федор буквально унюхал измену – вернувшись домой, он учуял запах секса от своей беременной жены. Алина уже устала доказывать, что не имела отношений с другим мужчиной.

Поддержать Алину в студию пришли ее гражданский муж Федор и родная тетя Ольга.

Во время выпуска Алина рассказала, что гражданский муж часто обвиняет ее в изменах. Причем, как утверждает героиня выпуска, она ни разу повода ему не давала. Алина призналась, что однажды, вернувшись с работы, Федор устроил ей скандал, потому что ему показалось, что в доме пахнет сексом. Мужчина был уверен, что его благоверная изменила ему со строителем, который в то время делал у них ремонт. Масла в огонь подлило то, что Алина выходила из душа. А это, как считает Федор, верный признак измены.

Похожий скандал произошел, когда Федору показалось, что на шее у гражданской жены было пятно засохшей… спермы. После такого обвинения Алина смутилась и покраснела. И этот факт добавил уверенности Федору в его правоте.

Молодая женщина призналась, что ей очень обидно от того, что муж не доверяет ей и постоянно пытается уличить во лжи. Она уверяет Федора, что никогда бы не изменила, ведь очень любит его. Но поверит ли мужчина этим словам?

И главный вопрос ― изменяла ли Федору его гражданская жена? А также какими еще откровенными подробностями из семейной жизни поделится Алина? Узнайте все подробности в 10 выпуске «Детектора лжи»-10.

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