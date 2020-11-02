Сьогодні, 2 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 10 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, чи варто доводити ревнивому чоловікові свою правоту, якщо твоїм словам не вірять. Героїня програми Аліна Король втомилася від скандалів і вирішила довести своєму цивільному чоловіку, що ніколи його не зраджувала. Та чи повірить він? Детальніше читайте в матеріалі.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилась 24-річна Аліна Король. Дівчина виховує сина від чоловіка, який не тільки відмовляється від шлюбу, але й дошкуляє їй постійними підозрами в невірності. Чотири роки тому коханий Федір буквально унюхав зраду — повернувшись додому, він відчув запах сексу від своєї вагітної дружини. Аліна вже втомилася доводити, що не мала стосунків з іншим чоловіком.

Підтримати Аліну в студію прийшли її цивільний чоловік Федір і рідна тітка Ольга.

Під час проєкту Аліна розповіла, що її цивільний чоловік часто звинувачує її у зрадах. Причому, як стверджує героїня випуску, вона жодного разу приводу йому не давала. Аліна зізналася, що якось, повернувшись з роботи, Федір влаштував їй скандал, тому що йому здалося, що в домі пахне сексом. Чоловік був упевнений, що його благовірна зрадила його з будівельником, який саме робив у них ремонт. Олії у вогонь підлило те, що Аліна виходила з душу. А це, як вважає Федір, незаперечна ознака зради.

Схожий скандал стався, коли Федору здалося, що на шиї в його цивільної дружини була пляма засохлої … сперми. Після такого звинувачення Аліна зніяковіла і почервоніла. І цей факт додав упевненості Федору в його правоті.

Молода жінка зізналася, що їй дуже прикро від того, що чоловік не довіряє їй і постійно намагається впіймати на брехні. Вона запевняє Федора, що ніколи б не погодилася на зраду, адже дуже кохає його. Та чи повірить чоловік цим словам?

І головне запитання — чи зраджувала Федора його цивільна дружина? А також якими ще відвертими подробицями з сімейного життя поділиться Аліна? Дізнайтеся про все в 10 випуску «Детектора брехні»-10.

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