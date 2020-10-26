Сьогодні, 26 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 9 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, чи має моральне право людина називати себе проповідником, якщо пишається злочинами, скоєними раніше. 40-річний Олексій Савченко розповість свою правду. Детальніше читайте в матеріалі.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважився 40-річний киянин Олексій Савченко. Він давно мріє стати пастором і допомагати людям, проповідуючи Слово Боже. Однак вважає, що перед цим йому потрібно скинути з себе тягар минулого. На проєкті його мета — довести знайомим, що тепер він — абсолютно нова людина. Однак кого насправді побачать близькі — пастора чи злочинця?

Підтримати Олексія в студію прийшли його наставник Віктор і подруга Олена.

Під час випуску Олексій зізнався, що 5 років тому прийшов до Бога. Однак любов до Всевишнього прийшла не відразу. Як розповів чоловік, у минулому він викидав Біблію в смітник і навіть робив з аркушів Книги самокрутки.

Також Олексій розповів, що був кілька разів засуджений і своє злочинне життя розпочав ще в підлітковому віці. Чоловік зізнався, що найчастіше грабував жінок, дітей і літніх людей і при цьому не відчував мук совісті. На його думку, саме так повинен робити справжній злочинець.

Також герой проєкту розповів про те, що, перебуваючи в місцях позбавлення волі, мав сексуальні стосунки з чоловіками. Олексій використовував ув’язнених для задоволення власної хіті. Ця історія трохи шокувала ведучого шоу. Йому здалося, що Олексій пишається своїм минулим. Сам герой не заперечує цього.

Проте через деякий час Олексій побачив новий сенс у житті — Бога. Зараз він хоче стати проповідником. Однак, відповідаючи на запитання проєкту, зізнався, що вважає релігію чудовою сферою для заробітку. Він навіть став студентом Українського біблійного інституту тільки тому, що там надавали житло і стипендію у 200 доларів.

Та головне запитання — чи порушував Олексій заповідь «Не кради» протягом останніх шести місяців? І яке враження він справив на ведучого проєкту і глядачів? А також чи досяг своєї мети, прийшовши на реаліті? Дізнайтеся всі подробиці в 9 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 9: Невже проповідник Олексій викидав Біблію в смітник Детектор брехні 10 сезон 9 випуск: 40-річний Олексій Савченко мріє стати пастором і допомагати людям, проповідуючи Слово Боже. Але чи може він це зробити, якщо помисли його - нечисті?

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