Сьогодні, 19 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 8 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, коли саме ревнощі можуть отруювати життя не тільки подружжя, але й дітей. Тетяна Прус за допомогою поліграфа спробувала довести своєму цивільному чоловікові, що ніколи не зраджувала йому. Детальніше читайте в матеріалі.

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Пройти тест на чесність сьогодні спробувала 40-річна Тетяна Прус із Покрова. Жінка вже 8 років живе зі Станіславом у цивільному шлюбі. Разом вони народили двох дочок. Однак із кожним роком спільне життя стає дедалі нестерпнішим. Ревнощі буквально поглинають чоловіка. Він не вірить жодному слову своєї дружини і постійно підозрює її в зрадах. Щоб довести свою правоту, жінка вирішила поговорити зі Станіславом за допомогою поліграфа. Та чи повірить їй чоловік? Які скелети в шафі приховує пара?

Підтримати Тетяну в студію прийшов її цивільний чоловік — Станіслав.

Як стверджує героїня, він влаштував їй тотальний контроль: постійно перевіряє її телефон, дзвінки і смс. Жінка втомилася від усього цього. Щоб уникнути скандалів, вона постійно видаляє зайві дзвінки та повідомлення. Однак і без цього в родині сварок менше не стало. До того ж її цивільний чоловік у пориві ревнощів може підняти руку не тільки на неї, а й на дітей.

Як зізналася Тетяна, вона вже кидала Станіслава і жила деякий час у своїй квартирі. До слова, саме в цей момент до неї почав залицятися інший чоловік, але вона відмовила йому й заблокувала його номер телефону. Однак Станіслав вважає, що його цивільна дружина все ж йому зрадила, але не хоче це визнати. Хоча Тетяна стверджує, що завжди відмовляє в залицяннях чоловікам. І навіть після деяких пояснень Дмитра Карпачова Станіслав своєї думки не змінив.

Однак, як здалося ведучого проєкту, жінка не завжди цінує свого чоловіка, рідко дякує йому за допомогу і мало з ним розмовляє. Дмитро Карпачов порадив парі більше довіряти одне одному і завжди говорити правду, а не вигадувати відмовки, щоб уникнути скандалів.

Та головне питання — чи були інтимні стосунки в Тетяни з іншими чоловіками? І як відреагує Станіслав, коли дізнається правду? А також чи змінилося життя пари після проєкту? Дізнайтеся всі подробиці у 8 випуску «Детектора брехні»-10.

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