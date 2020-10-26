Сегодня, 26 октября, в эфире телеканала СТБ вышел 9 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, имеет ли моральное право человек называть себя проповедником, если он гордится преступлениями, совершенными ранее. 40-летний Алексей Савченко расскажет свою правду. Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня решился 40-летний киевлянин Алексей Савченко. Он давно мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Но считает, что прежде ему нужно сбросить с себя груз прошлого. На проекте его цель — доказать знакомым, что теперь он — совершенно новый человек. Однако кого на самом деле увидят близкие — пастора или преступника?

Поддержать Алексея в студию пришли его наставник Виктор и подруга Елена.

Во время выпуска Алексей признался, что 5 лет назад пришел к Богу. Однако любовь ко Всевышнему пришла не сразу. Как рассказал мужчина, в прошлом он выбрасывал Библию в мусор и даже делал из страниц Книги самокрутки.

Также Алексей рассказал, что был несколько раз судим и свою преступную жизнь начал еще в подростковом возрасте. Мужчина признался, что чаще всего грабил женщин, детей и стариков и при этом не испытывал мук совести. По его мнению, именно так должен поступать настоящий преступник.

Также герой проекта рассказал о том, что, пребывая в местах лишения свободы, имел сексуальные отношения с мужчинами. Алексей использовал заключенных для удовлетворения собственной похоти. Эта история немного шокировала ведущего шоу. Ему показалось, что Алексей гордится своим прошлым. Сам герой не отрицает этого. Однако спустя некоторое время Алексей увидел новый смысл в жизни — Бога. Сейчас он хочет стать проповедником. В то же время, отвечая на вопрос проекта, признался, что считает религию прекрасной сферой для заработка. Он даже стал студентом Украинского библейского института только потому, что там предоставляли жилье и стипендию в 200 долларов.

Но главный вопрос ― нарушал ли Алексей заповедь «Не воруй» на протяжении последних шести месяцев? И какое впечатление он произвел на ведущего проекта и зрителей? А также достиг ли своей цели, придя на проект? Узнайте все подробности в 9 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 9: Неужели проповедник Алексей выбрасывал Библию в мусор Детектор лжи 10 сезон 9 выпуск: 40-летний Алексей Савченко мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Но может ли он это сделать, если помыслы его - нечисты?

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