Сегодня, 19 октября, в эфире телеканала СТБ вышел 8 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, в какой момент ревность может отравлять жизнь не только супругов, но и детей. Татьяна Прус с помощью полиграфа попыталась доказать своему гражданскому мужу, что никогда не изменяла ему. Подробнее читайте в материале.

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Пройти тест на честность сегодня постаралась 40-летняя Татьяна Прус из Покрова. Женщина уже 8 лет живет со Станиславом в гражданском браке. Вместе они родили двоих дочерей. Однако с каждым годом совместная жизнь становится все более невыносимой. Ревность буквально поглощает мужчину. Он не верит ни единому слову своей жены и постоянно подозревает ее в изменах. Чтобы доказать свою правоту, женщина решила поговорить со Станиславом с помощью полиграфа. Но поверит ли ей мужчина? Какие скелеты в шкафу скрывает пара?

Поддержать Татьяну в студию пришел ее гражданский муж Станислав.

Как утверждает героиня, он устроил ей тотальный контроль: постоянно проверяет ее телефон, звонки и смс. Женщина устала от всего этого. Чтобы избежать скандалов, она постоянно удаляет лишние звонки и сообщения. Однако и без этого в семье ссор меньше не стало. К тому же гражданский муж в порыве ревности может поднять руку не только на нее, но и на детей.

Как призналась Татьяна, она уже уходила от Станислава и жила некоторое время в своей квартире. К слову, именно в этот момент ей начал уделять внимание другой мужчина, но она отказала ему в ухаживаниях и заблокировала его номер телефона. Однако Станислав считает, что его гражданская жена все же ему изменила, но не хочет это признать. Хотя Татьяна утверждает, что всегда отказывает в ухаживаниях мужчинам. И даже после некоторых объяснений Дмитрия Карпачева Станислав своего мнения не изменил.

Однако, как показалось ведущему проекта, женщина не всегда ценит своего мужа, редко благодарит его за помощь и мало с ним разговаривает. Дмитрий Карпачев посоветовал паре больше доверять друг другу и всегда говорить правду, а не придумывать отмазки, чтобы избежать скандалов.

Но главный вопрос ― были ли интимные отношения у Татьяны с другими мужчинами? И как отреагирует Станислав, когда узнает правду? А также изменилась ли жизнь пары после проекта? Узнайте все подробности в 8 выпуске «Детектора лжи»-10.

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