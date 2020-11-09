Сьогодні, 9 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 11 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, чи потрібно доводити своїм батькам, що ти чогось вартий? Герой програми Євген Кічко хоче переконати рідних, що має повне право на самостійне життя і власний бізнес. Та чи повірять вони йому? Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 10: Коли ревнощі перетворюються на абсурд?

Пройти тест на чесність сьогодні наважився 23-річний Євген Кічко з Києва, який хоче довести своїм батькам, що його самостійне життя та перспективний проєкт мають право на існування. Однак батько не вірить, що в цього задуму є майбутнє. Євген каже, що ще жодного разу не чув від рідних слів підтримки чи хоча б якогось схвалення. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» герой хоче довести сім’ї, що гідний їхньої поваги.

Підтримати Євгена в студію прийшли його бабуся Людмила Володимирівна, батько Дмитро і подруга Юлія.

Євген розповів, що батьки ніколи його не підтримували, а завжди лише критикували. За словами молодого чоловіка, він жодного разу не чув від батька слів підтримки і почувався самотнім. Як зізнався герой програми, у 14 років він навіть запропонував своїм батькам здати його в інтернат.

Також під час проєкту з’ясувалося, що в шкільні роки Євген знущався над однолітками. За це його відрахували з ліцею. За словами хлопця, такою огидною поведінкою він хотів привернути до себе увагу батька і змусити його рахуватися зі своєю думкою. Адже, як стверджує юнак, він хотів ділитися своїми переживаннями з батьками, але не міг цього зробити, бо думав, що вони його не зрозуміють. На своє виправдання батько Жені Дмитро зізнався, що вважає це своєю помилкою, адже в минулому ніколи особливо не цікавився, чим живе і про що хвилюється його син.

Також одним з найскладніших для Євгена стало запитання про наркотики. Як зізнався молодий чоловік, у минулому він іноді курив коноплі. Однак не вважає, що в нього була залежність. Коли його батько викликав медичних працівників, Євген погодився пройти лікування в реабілітаційному центрі. Але, повернувшись додому, вирішив піти з рідної домівки, бо батьки поставили йому жорсткі умови, з якими Євген був не згоден.

Та головне запитання — чи є майбутнє в його перспективного проєкту і чи правда, що Євген не хоче працювати? А також якими ще відвертими подробицями з сімейного життя поділиться герой програми? Дізнайтеся все в 11 випуску «Детектора брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 11: До чого призводить батьківськf байдужість? Детектор брехні 10 сезон 11 випуск: 23-річний Євген Кичко хоче довести своїм батькам, що його самостійне життя і перспективний проєкт мають право на існування.

Читайте нас також у Viber і Telegram.