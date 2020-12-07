Сегодня, 7 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 15 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, какие ошибки приемных родителей могут испортить жизнь ребенку, а также можно ли вновь доказать свою любовь приемной маме.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 33-летняя Ирина Завгородняя. Девушка росла в приемной семье. О том, что она — не родной ребенок, узнала в подростковом возрасте от соседки. После этого отношения с приемной матерью испортились окончательно. Какое-то время Ирина старалась установить связь с биологическими родственниками, но практически все отвернулись от нее. Женщина признается, что долгие годы вела себя с приемной матерью просто ужасно. Но теперь хочет доказать близкому человеку, что признает все свои ошибки и очень сожалеет. Ради этого Ирина и пришла на проект. Но какая еще правда всплывет во время программы, и сможет ли приемная мать простить свою дочь? Поддержать Ирину в студию пришли: мама Наталия Петровна и коллега по работе Татьяна.

Героиня выпуска рассказала, что с детства таит на свою приемную маму обиду, ведь та не рассказала об удочерении. Горькую правду девушка узнала от маминой коллеги. По словам Ирины, после ошеломляющей новости она не получила нужной поддержки от мамы. Вместо этого Наталья Петровна просто уехала на дачу. К тому же героиня утверждает, что об удочерении знали все, кроме нее самой! Ирина считает, что у нее после этого жизнь сложилась не так, как ей бы хотелось. Однако сама Наталья Петровна утверждает, что хотела рассказать, но позже. Сейчас женщина сожалеет об этом, но не может уже что-то изменить. Она уверена, что своей заботой и поддержкой смогла доказать дочери, что она для нее — родная!

Ирина призналась, что после этого ее поведение сильно изменилось. Она начала сбегать из дома. И в 13 лет уже начала заниматься сексом за деньги, а с 15 лет сама жила в Киеве и могла позволить себе многое. Более того, девушка призналась, что у нее было больше ста сексуальных партнеров. Эти отношения она описывала в своем дневнике, который, к слову, приемная мама выбросила, ведь ей не понравилось то, что она там прочитала. Наталья Петровна пыталась наладить с ней отношения, но Ирина не воспринимала ее.

Наталья Петровна на ультиматум дочери разыскала ее биологическую мать. Невзирая на все скандалы, приемная мама не отвернулась от Ирины, а всегда помогала: и тогда, когда Ира родила в 17 лет больного ребенка, и сейчас.

Но главный вопрос ― поддерживает ли Ирина отношения с приемной мамой ради финансовой выгоды? А также какими еще подробностями из своей жизни поделится героиня? Узнайте все детали в 15 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 15: Неужели героиня программы поддерживает отношения с приемной матерью ради финансовой выгоды? Детектор лжи 10 сезон 15 выпуск: 33-летняя Ирина Завгородняя хочет доказать своей приемной матери, что очень ее любит и сожалеет об ошибках прошлого

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