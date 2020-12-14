Сегодня, 14 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 16 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, неужели родители могут испортить жизнь своей дочери? И стоит ли терпеть унижения тирана ради материальных благ?

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Пройти тест на честность сегодня решилась Наталья Гнеушева. Женщина хочет доказать, что всю ее жизнь испортил отец-тиран, который бил ее и пытал мать… Женщина вырвалась из этого ада, но несколько лет назад вместе с 10-летним сыном была вынуждена вернуться к тирану. Она утверждает, что постоянно находится под давлением и с помощью полиграфа хочет рассказать всем правду об отце в надежде, что после проекта он испугается и будет вести себя более сдержанно. Наталья уверяет, что делает это ради сына, ведь он растет в таких же условиях. Поддержать Наталью в студию пришли отец Валерий, мама Татьяна, подруга семьи Сусанна и друг Валерия Тарас.

Во время выпуска героиня программы рассказала, что ей было очень сложно жить в доме отца, ведь мужчина с 13 лет заставлял ее зарабатывать деньги. К тому же Наталья призналась, что отец изменял матери и однажды, несмотря на присутствие дома дочери, привел любовницу, пока его жена была на работе. Мужчина же оправдывался тем, что это была его коллега по работе, и отвечать на сопутствующие вопросы ведущего отказался.

Также во время выпуска Наталья рассказала, что отец часто ссорился с мамой: он пытал ее с помощью паяльника и неоднократно бил их обеих. К слову, героиня призналась, что однажды отец поднял на нее руку, когда она была беременна. Однако Валерий и в этом проблемы не увидел. Он уверен, что таким образом хотел помочь дочери стать самостоятельней. Как выяснилось, Наталья до сих пор не может себя обеспечить. Она несколько раз меняла работу и уезжала на заработки в другую страну, но даже тогда родители высылали ей деньги.

Наталья же винит отца в том, что получила плохое образование. Но Дмитрий Карпачев выяснил, что женщину исключили из ВУЗа на первом курсе. Родители же восстановили ее на том факультете, на котором было место. Но главный вопрос ― правда ли, что Наталья мечтает, чтобы родители скорее умерли и оставили ей наследство? А также какими еще подробностями из своей жизни поделится героиня? Узнайте все детали в 16 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 16: Неужели героиня программы хочет, чтобы родители поскорее умерли и оставили наследство? Детектор лжи 10 сезон 16 выпуск: Наталья Гнеушева хочет доказать, что всю ее жизнь испортил отец-тиран, который бил ее и пытал мать...

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