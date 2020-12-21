Сегодня, 21 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 17 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, можно ли примирить свекровь и невестку, которые на протяжении нескольких лет не могут найти общий язык. 22-летняя Людмила Цуканова решила рассказать всю правду, чтобы, наконец, закончить войну.

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Пройти тест на честность сегодня решилась 22-летняя Людмила Цуканова. Уже почти три года девушка живет в браке с мужчиной, от которого родила двоих детей. Однако Людмила утверждает, что ее семейное счастье разрушает свекровь. Мать мужа постоянно провоцирует скандалы, проклинает и даже угрожает! Любимый устал разбираться, кто виноват, а кто нет. Ведь его мама уверяет: невестка — лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Поддержать ее в студию пришли муж Максим и свекровь Диана.

Во время выпуска героиня программы рассказала, что свекровь с самого начала не доверяла ей. А все потому, что Люда выросла в неблагополучной семье. Ее мама пять раз выходила замуж, а Людмила дважды попадала в детский дом — первый раз в 3 года, а второй — в 15 лет, после того, как избранник ее мамы домогался девушки. Как призналась героиня выпуска, с 12 лет она пыталась как можно меньше бывать дома. Она гостила у родственников, а в 16 лет впервые вышла замуж, однако брак продлился всего два месяца. Людмила решила расстаться с молодым человеком, потому что часто ловила его на вранье. По ее мнению, именно это и стало причиной изначального недоверия Дианы. Женщина была уверена, что Люда хочет выйти замуж за Максима ради материального блага, к тому же волновалась, что невестка может быть похожа на свою маму. Свекровь утверждает, что просто хотела защитить своего сына и потому делала все возможное, чтобы разлучить его с Людой.

Однако сама девушка вспоминает, что Диана когда-то угрожала облить ее кислотой, если она не бросит Максима. К тому же свекровь часто высказывает претензии по поводу хозяйственности, упрекает невестку в том, что та не следит за чистотой в доме. Молодая девушка призналась, что ей очень обидно слышать такие слова, ведь она старается.

Но главный вопрос ― правда ли, что Людмила настраивает своего мужа против его мамы? А также какими еще подробностями из своей жизни поделится героиня? Узнайте все детали в 17 выпуске «Детектора лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 17: Неужели свекровь угрожала облить невестку кислотой? Детектор лжи 10 сезон 17 выпуск: 22-летняя Людмила Цуканова решила рассказать всю правду, чтобы, наконец, закончить войну со свекровью

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