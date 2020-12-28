28 декабря в эфире телеканала СТБ вышел 18 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, в каких случаях дети становятся мудрее своих родителей и когда этот самообман может вылиться в настоящую трагедию. Это сегодня узнали Анна Афонина и Егор Липницкий.

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Пройти тест на честность сегодня решились Анна Афонина и Егор Липницкий. 20-летний Егор зарабатывает на жизнь, выступая в травести-шоу. Его родные и знакомые не одобряют сценическую деятельность парня. Однако больше всего Егора волнует отношение к нему родной матери. Женщина презирает работу сына, стыдится его, но вместе с этим не сторонится заработанных парнем денег. Егор пройдет тест на честность, чтобы шокировать мать новым методом заработка, и надеется, что после этого она, наконец, оставит его в покое.

Поддержать Егора в студию пришла его мама Анна, брат Виталий и друг Ростислав.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что Егор не может найти общий язык со своей семьей. А все из-за своей ориентации. Парень ― гей. Из-за этого у его родных возникает очень много проблем. Дело в том, что семья Егора живет в маленьком поселке, жители которого часто им угрожают. Так, однажды четверо молодых парней избили родного брата героя выпуска из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако сам Егор не верит в это и считает, что его родные все придумывают. Ситуацию усугубляет вид деятельности Егора ― он выступает в травести-шоу, а его близкие не одобряют такой вид заработка.

Также во время впуска Егор рассказал, что сейчас зарабатывает с помощью проституции. Родственники были шокированы этим! Однако сам парень признался, что ему нравится. Кроме того Егор считает, что вынужден был пойти на это, потому что мама не могла обеспечить его должным образом. Правда, родные категорически не согласны с таким мнением. Анна рассказала, что часто приезжает к сыну в Харьков, готовит ему еду, убирает, стирает. А взамен получает только недовольство. Так, женщина призналась, что частенько страдала от побоев сына. Детектор подтвердил, что Егор даже вырывал клоки волос с головы родной матери.

Но главный вопрос ― зачем Анна сядет в кресло правды? А также какими откровениями поделится женщина? Узнайте все детали в 18 выпуске «Детектора лжи»-10.

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