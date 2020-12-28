28 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийшов фінальний 18 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, у яких випадках діти стають мудрішими за своїх батьків і коли цей самообман може вилитися у справжню трагедію. Це сьогодні дізналися Анна Афоніна і Єгор Липницький.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилися Анна Афоніна і Єгор Липницький. 20-річний Єгор заробляє на життя, виступаючи в травесті-шоу. Його рідні та знайомі не схвалюють сценічну діяльність хлопця. Однак найбільше Єгора хвилює ставлення до нього рідної матері. Жінка зневажає роботу сина, соромиться його, але при цьому не цурається зароблених хлопцем грошей. Єгор пройде тест на чесність, щоб шокувати матір новим методом заробітку, і сподівається, що після цього вона, нарешті, дасть йому спокій.

Підтримати Єгора в студію прийшла його мама Анна, брат Віталій і друг Ростислав.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що Єгор не може знайти спільну мову зі своєю сім’єю. А все через свою орієнтацію. Хлопець ― гей. Через це в його рідних виникає дуже багато проблем. Справа в тому, що сім’я Єгора живе в маленькому селищі, жителі якого часто їм погрожують. Так, одного разу четверо молодих хлопців побили рідного брата героя випуску через його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Однак сам хлопець не вірить у це і вважає, що його рідні все вигадують. Ситуацію погіршує вид діяльності Єгора ― він виступає в травесті-шоу, а його близькі не схвалюють такий вид заробітку.

Також під час впуску Єгор розповів, що зараз заробляє на життя за допомогою проституції. Родичі були шоковані цим! Однак сам хлопець зізнався, що йому подобається. Крім того Єгор вважає, що змушений був піти на це, бо мама не могла забезпечити його належним чином. Правда, рідні категорично не згодні з такою думкою. Анна розповіла, що часто приїжджає до сина в Харків, готує йому їжу, прибирає, пере. А натомість отримує лише невдоволення. Так, жінка зізналася, що частенько страждала від побоїв сина. Детектор підтвердив, що Єгор навіть виривав жмутки волосся з голови рідної матері.

Та головне запитання ― навіщо Анна сіла в крісло правди? А також якими одкровеннями поділиться жінка? Дізнайтеся всі деталі у 18 випуску «Детектора брехні»-10.

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