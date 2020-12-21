«Детектор лжи»-10 выпуск 17: Кайдаши отдыхают — к каким последствиям может привести недоверие свекрови?
21 декабря в эфире телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, имеет ли право свекровь вмешиваться в семейную жизнь своего сына. Сегодня всю правду расскажет Людмила Цуканова. Детали читайте в материале.
В 17 выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 22-летняя Людмила Цуканова. Уже почти три года девушка живет в браке с мужчиной, от которого родила двоих детей. Однако Людмила утверждает, что ее семейное счастье разрушает свекровь. Мать мужчины постоянно провоцирует скандалы, проклинает и даже угрожает! Любимый устал разбираться, кто виноват, а кто нет. Ведь его мама уверяет: невестка — лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Какие аспекты жизни всплывут во время программы? Удастся ли ей доказать свою правду — покажет тест на полиграфе.
Больше по теме: «Детектор лжи»-10 выпуск 16: Неужели героиня программы хочет, чтобы родители поскорее умерли и оставили наследство?
В 17 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:
- Почему Людмила дважды попадала в интернат?
- Неужели Людмила вышла замуж ради материального достатка?
- Правда ли, что свекровь угрожала облить Людмилу кислотой, если она не бросит ее сына?
- Неужели Людмила настраивает своего мужа против свекрови?