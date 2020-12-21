21 декабря в эфире телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, имеет ли право свекровь вмешиваться в семейную жизнь своего сына. Сегодня всю правду расскажет Людмила Цуканова. Детали читайте в материале.

В 17 выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 22-летняя Людмила Цуканова. Уже почти три года девушка живет в браке с мужчиной, от которого родила двоих детей. Однако Людмила утверждает, что ее семейное счастье разрушает свекровь. Мать мужчины постоянно провоцирует скандалы, проклинает и даже угрожает! Любимый устал разбираться, кто виноват, а кто нет. Ведь его мама уверяет: невестка — лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Какие аспекты жизни всплывут во время программы? Удастся ли ей доказать свою правду — покажет тест на полиграфе.

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В 17 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Людмила дважды попадала в интернат?

Неужели Людмила вышла замуж ради материального достатка?

Правда ли, что свекровь угрожала облить Людмилу кислотой, если она не бросит ее сына?

Неужели Людмила настраивает своего мужа против свекрови?

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