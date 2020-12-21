«Детектор брехні»-10 випуск 17: Кайдаші відпочивають — до яких наслідків може призвести недовіра свекрухи?
21 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийде 17 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чи має право свекруха втручатися в сімейне життя свого сина. Сьогодні всю правду розповість Людмила Цуканова. Деталі читайте в матеріалі.
У 17 випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 22-річна Людмила Цуканова. Уже майже три роки дівчина живе в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Однак Людмила стверджує, що її сімейне щастя руйнує свекруха. Мати чоловіка постійно провокує скандали, проклинає і навіть погрожує! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняє: невістка — брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Які аспекти життя випливуть під час програми? Чи вдасться їй довести свою правду — покаже тест на поліграфі.
Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 16: Невже героїня програми хоче, щоб батьки скоріше померли і залишили спадок?
У 17 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:
- Чому Людмила двічі потрапляла до інтернату?
- Невже Людмила вийшла заміж заради матеріального достатку?
- Чи правда, що свекруха погрожувала облити Людмилу кислотою, якщо вона не кине її сина?
- Невже Людмила налаштовує свого чоловіка проти свекрухи?
Читайте нас також у Viber і Telegram.