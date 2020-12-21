21 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийде 17 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чи має право свекруха втручатися в сімейне життя свого сина. Сьогодні всю правду розповість Людмила Цуканова. Деталі читайте в матеріалі.

У 17 випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 22-річна Людмила Цуканова. Уже майже три роки дівчина живе в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Однак Людмила стверджує, що її сімейне щастя руйнує свекруха. Мати чоловіка постійно провокує скандали, проклинає і навіть погрожує! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняє: невістка — брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Які аспекти життя випливуть під час програми? Чи вдасться їй довести свою правду — покаже тест на поліграфі.

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У 17 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Людмила двічі потрапляла до інтернату?

Невже Людмила вийшла заміж заради матеріального достатку?

Чи правда, що свекруха погрожувала облити Людмилу кислотою, якщо вона не кине її сина?

Невже Людмила налаштовує свого чоловіка проти свекрухи?

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