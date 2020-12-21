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«Детектор брехні»-10 випуск 17: Кайдаші відпочивають — до яких наслідків може призвести недовіра свекрухи?

21.12.2020

21 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийде 17 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чи має право свекруха втручатися в сімейне життя свого сина. Сьогодні всю правду розповість Людмила Цуканова. Деталі читайте в матеріалі.

детектор

У 17 випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 22-річна Людмила Цуканова. Уже майже три роки дівчина живе в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Однак Людмила стверджує, що її сімейне щастя руйнує свекруха. Мати чоловіка постійно провокує скандали, проклинає і навіть погрожує! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняє: невістка — брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Які аспекти життя випливуть під час програми? Чи вдасться їй довести свою правду — покаже тест на поліграфі.

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У 17 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

  • Чому Людмила двічі потрапляла до інтернату?
  • Невже Людмила вийшла заміж заради матеріального достатку?
  • Чи правда, що свекруха погрожувала облити Людмилу кислотою, якщо вона не кине її сина?
  • Невже Людмила налаштовує свого чоловіка проти свекрухи?

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