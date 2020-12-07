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«Детектор лжи»-10 выпуск 15: К каким последствиям может привести ложь приемных родителей?

07.12.2020

Сегодня, 7 декабря, в эфире телеканала СТБ выйдет 15 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, можно ли снова почувствовать любовь к приемной матери, если после ее роковой ошибки твоя жизнь пошла наперекосяк? Детали читайте в материале. 

детектор

В пятнадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 33-летняя Ирина Завгородняя из города Кролевец. Девушка росла в приемной семье. О том, что она — не родной ребенок, узнала в подростковом возрасте от соседки. После этого отношения с приемной матерью испортились окончательно. Какое-то время Ирина старалась установить связь с биологическими родственниками. Но практически все отвернулись от нее. Женщина признается, что долгие годы вела себя с приемной матерью просто ужасно. Но теперь хочет доказать близкому человеку, что признает все свои ошибки и очень сожалеет. Ради этого Ирина и пришла на проект. Но какая еще правда всплывет во время программы, и сможет ли приемная мать простить свою дочь? 

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В 15 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

  • Почему Ирина до сих пор держит обиду на маму за то, что та не призналась, что удочерила ее?
  • Правда ли, что Ирина в 13 лет занималась сексом за деньги?
  • Почему приемная мама Ирины станет перед дочерью на колени?
  • Неужели Ирина поднимала руку на приемную маму?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 15: К каким последствиям может привести ложь приемных родителей?

Детектор лжи 10 сезон: в 15 выпуске от 07.12.2020 разбирались, можно ли снова почувствовать любовь к приемной матери, если после ее роковой ошибки твоя жизнь пошла наперекосяк?

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