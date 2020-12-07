Сьогодні, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 15 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чи можна знову відчути любов до названої матері, якщо після її фатальної помилки твоє життя пішло шкереберть? Деталі читайте в матеріалі.

У п’ятнадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 33-річна Ірина Завгородня з міста Кролевець. Дівчина росла у прийомній сім’ї. Про те, що вона — не рідна дитина, дізналася в підлітковому віці від сусідки. Після цього стосунки з названою матір’ю зіпсувалися остаточно. Якийсь час Ірина намагалася встановити зв’язок із біологічними родичами. Проте майже всі відвернулися від неї. Жінка зізнається, що довгі роки поводилася з названою матір’ю просто жахливо. Але тепер хоче довести близькій людині, що визнає всі свої помилки і дуже шкодує. Заради цього Ірина і прийшла на проєкт. Та яка ще правда випливе під час програми, і чи зможе прийомна мати пробачити своїй дочці?

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У 15 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Ірина досі ображається на маму за те, що та не зізналася, що вдочерила її?

Чи правда, що Ірина в 13 років займалася сексом за гроші?

Чому названа мама Ірини стане перед дочкою на коліна?

Невже Ірина піднімала руку на названу маму?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 15: До яких наслідків може призвести брехня названих батьків? Детектор брехні 10 сезон: в 15 випуску від 07.12.2020 розбиралися, чи можна знову відчути любов до названої матері, якщо після її фатальної помилки твоє життя пішло шкереберть?

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