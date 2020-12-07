«Детектор брехні»-10 випуск 15: До яких наслідків може призвести брехня названих батьків?
Сьогодні, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 15 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чи можна знову відчути любов до названої матері, якщо після її фатальної помилки твоє життя пішло шкереберть? Деталі читайте в матеріалі.
У п’ятнадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 33-річна Ірина Завгородня з міста Кролевець. Дівчина росла у прийомній сім’ї. Про те, що вона — не рідна дитина, дізналася в підлітковому віці від сусідки. Після цього стосунки з названою матір’ю зіпсувалися остаточно. Якийсь час Ірина намагалася встановити зв’язок із біологічними родичами. Проте майже всі відвернулися від неї. Жінка зізнається, що довгі роки поводилася з названою матір’ю просто жахливо. Але тепер хоче довести близькій людині, що визнає всі свої помилки і дуже шкодує. Заради цього Ірина і прийшла на проєкт. Та яка ще правда випливе під час програми, і чи зможе прийомна мати пробачити своїй дочці?
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У 15 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:
- Чому Ірина досі ображається на маму за те, що та не зізналася, що вдочерила її?
- Чи правда, що Ірина в 13 років займалася сексом за гроші?
- Чому названа мама Ірини стане перед дочкою на коліна?
- Невже Ірина піднімала руку на названу маму?
Video: «Детектор брехні»-10 випуск 15: До яких наслідків може призвести брехня названих батьків?
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