Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 14 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, чем желание стать лучше отличается от попытки быть им. И возможно ли отказаться от привычек прошлого ради любви, сегодня выяснит Виталий Вихоть. Детали читайте в материале.

В четырнадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 35-летний львовянин Виталий Вихоть. Он хочет признаться своей любимой Марии, с которой практически пять лет в отношениях, в том, что больше ей не изменяет. Мужчина готов к созданию семьи и принимает ребенка Марии. Сможет ли женщина поверить Виталию и начать отношения с новой страницы?

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В 14 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Правда ли, что Виталий встречался с девушками ради финансовой выгоды?

Неужели Виталий винит себя в самоубийстве мужа любимой?

Как на самом деле герой программы относится к дочери своей любимой женщины?

Изменял ли Виталий Марии?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 14: Можно ли отказаться от прошлого ради любимой? Детектор лжи 10 сезон: в 14 выпуске от 30.11.2020 разбирались, чем желание стать лучше отличается от попытки быть им. И возможно ли отказаться от привычек прошлого ради любви, сегодня выяснит Виталий Вихоть

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