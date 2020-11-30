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«Детектор лжи»-10 выпуск 14: Можно ли отказаться от прошлого ради любимой?

30.11.2020

Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 14 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается разобраться, чем желание стать лучше отличается от попытки быть им.  И возможно ли отказаться от привычек прошлого ради любви, сегодня выяснит Виталий Вихоть. Детали читайте в материале. 

детектор лжи

В четырнадцатом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 35-летний львовянин  Виталий Вихоть. Он хочет признаться своей любимой Марии, с которой практически пять лет в отношениях, в том, что больше ей не изменяет. Мужчина готов к созданию семьи и принимает ребенка Марии. Сможет ли женщина поверить Виталию и начать отношения с новой страницы?

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В 14 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

  • Правда ли, что Виталий встречался с девушками ради финансовой выгоды?
  • Неужели Виталий винит себя в самоубийстве мужа любимой?
  • Как на самом деле герой программы относится к дочери своей любимой женщины?
  • Изменял ли Виталий Марии?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 14: Можно ли отказаться от прошлого ради любимой?

Детектор лжи 10 сезон: в 14 выпуске от 30.11.2020 разбирались, чем желание стать лучше отличается от попытки быть им. И возможно ли отказаться от привычек прошлого ради любви, сегодня выяснит Виталий Вихоть

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