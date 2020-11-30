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«Детектор брехні»-10 випуск 14: Чи можна відмовитися від минулого заради коханої?

30.11.2020

Сьогодні, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 14 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує розібратися, чим бажання стати кращим відрізняється від намагання бути ним. І чи можливо відмовитися від звичок минулого заради кохання, сьогодні з’ясує Віталій Віхоть. Деталі читайте в матеріалі.

детектор лжи

У чотирнадцятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 35-річний львів’янин Віталій Віхоть. Він хоче зізнатися своїй коханій Марії, з якою практично п’ять років у стосунках, що більше їй не зраджує. Чоловік готовий до створення сім’ї і приймає дитину Марії. Чи зможе жінка повірити Віталію і почати стосунки з нової сторінки?

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У 14 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

  • Чи правда, що Віталій зустрічався з дівчатами заради фінансової вигоди?
  • Невже Віталій звинувачує себе в самогубстві колишнього чоловіка коханої?
  • Як насправді герой програми ставиться до дочки своєї коханої жінки?
  • Чи зраджував Віталій Марію?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 14: Чи можна відмовитися від минулого заради коханої?

Детектор брехні 10 сезон: в 14 випуску від 30.11.2020 розбиралися, ніж бажання стати краще відрізняється від спроби бути їм. І чи можливо відмовитися від звичок минулого заради кохання, сьогодні з'ясує Віталій Віхоть

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